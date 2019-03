Réflexion à Dakar sur la promotion de l’emploi des jeunes dans l’agriculture

Un atelier de partage de connaissances et d’expériences acquises dans différents contextes en matière de promotion de l’emploi des jeunes dans les activités économiques agricoles s’est ouvert, jeudi à Dakar, a constaté APA.Cette rencontre qui regroupe des jeunes du Benin, du Mali, du Madagascar et du Sénégal vise à « promouvoir les initiatives entrepreneuriales pour les jeunes dans des filières porteuses de croissance, de sécurité alimentaire et de valeurs ajoutées pour les permettre de sortir de la précarité », a indiqué le spécialiste du crédit et des financements ruraux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Lazare Hoton.

Tous les moyens modernes de communication et d’exploration des opportunités de financements seront mobilisés pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans l’acquisition du foncier et des connaissances nécessaires pour faciliter leur insertion dans le secteur, a-t-il ajouté.

Revenant sur les problèmes de financement que rencontrent beaucoup d’entrepreneurs, M. Hoton a indiqué qu’« il faut savoir faire de la subvention mais sur des projets structurants et tout ce qui permet de générer des revenus rapidement sans les mettre en relation avec le système financier ».

Présidant la cérémonie d’ouverture de cet atelier, le directeur pays du Fonds international de développement agricole (FIDA), Benoit Thierry a précisé que le projet se focalisera essentiellement sur la petite agriculture familiale « parce qu’elle peut couvrir les besoins des pays en nourriture et créer en même temps des emplois et de la richesse ».

La spécificité de l’accompagnement du FIDA, a-t-il ajouté, sera d’accompagner les jeunes résidents dans les villages en mettant en place des activités génératrices de revenus leur permettant d’avoir un niveau vie équivalent à celui des villes.