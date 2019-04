Rentrée solennelle du Sénat et accords Côte d’Ivoire-Egypte à la Une des journaux ivoiriens

La rentrée solennelle du Sénat, hier, à Yamoussoukro, dans la capitale administrative et politique, en présence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara ainsi que les accords de coopération signés plus tôt entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte à la faveur de la visite d’amitié et de travail de 48 heures que vient d’effectuer le président Abdel Fattah Al-Sissi dans le pays font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.« Rentrée solennelle du Sénat à Yamoussoukro : Ouattara appelle les sénateurs et députés à une étroite collaboration, quand Jeannot Kouadio-Ahoussou, le président de cette chambre haute du Parlement ivoirien, salue « le génie politique et stratégique » du chef de l’Etat, rapporte en Une le journal gouvernemental Fraternité Matin.

« Votre nom et vos actions resteront liés à l’histoire de la Côte d’Ivoire », a dit Ahoussou à Ouattara, renchérit Le Jour Plus. « La constitution de la 3è République vise à garantir les droits et libertés de chaque ivoirien », fait remarquer à son tour Alassane Ouattara dans le même journal.

« Alassane Ouattara est une chance pour notre pays», poursuit M. Ahoussou Kouadio en Une de L’Expression.

« Allons-nous prendre part à l’écriture à reculons de l’histoire de la Côte d’Ivoire ? », questionne-t-il ensuite face aux sénateurs, selon Le Nouveau Réveil.

Ce qui fait dire à Le Rassemblement que tout le monde a été dribblé par les propos du président du Sénat, notamment les adversaires politiques de Ouattara et du RHDP (Rassemblement pour la démocratie et la paix).

Pour Le Mandat, après cette rentrée solennelle du Sénat, le président Ouattara vient d’honorer tous ses engagements. « La haute chambre du parlement enfin au grand complet. Place donc au travail », commente le confrère.

La presse ivoirienne s’intéresse également aux différents accords de coopération que viennent de signer la Côte d’Ivoire et la République arabe d’Egypte.

« Coopération Côte d’Ivoire-Egypte : trois nouveaux accords signés », informe à ce propos Fraternité Matin.

« Visite officielle du président égyptien en Côte d’Ivoire : le renforcement de la coopération au menu avec 3 accords signés », ajoute Le Patriote. Ce qui fait écrire à La Gazette que Ouattara et Al-Sissi s’engagent dans de grands projets de développement.