Salon Secupol : promotion de l’intelligence artificielle pour la sécurité en Afrique Centrale

L’ouverture, mercredi, du salon Secupol au palais des congrès, a été l’occasion pour les entrepreneurs d’exposer leurs idées en termes de sécurité et de faire découvrir au public un nouveau projet, celui de l’intelligence artificielle.

Relever le défi à la fois physique et numérique de sécurisation de l’espace Cemac, est certainement l’enjeu le plus important de ce Salon. Une nécessité+ qui implique un travail de synergie entre les acteurs de la sécurité des pays et les entrepreneurs, concepteurs de stratégies de plus en plus innovantes en matière de sécurisation du cyberespace.

L’intelligence artificielle au service de la sécurité

Ils étaient d’ailleurs nombreux dans les stands, ces entrepreneurs venus présenter leurs projets de sécurité ou parler de leurs idées à ce propos. Leur point commun, l’intelligence artificielle, dont ils parlent comme un atout incontournable dans la sécurité aérienne, terrestre et maritime. « Lorsque un drone survole un espace aérien, le système d’intelligence artificielle installé dans cet appareil permet de détecter à distance un objet, une personne ou un animal. Au cas où c’est quelque chose de dangereux, à la minute où le système l’a identifié, les forces de sécurité sont alertées et peuvent agir en conséquence », confie un exposant du stand Algo Drone.

En dehors de ce stand, d’autres emplacements d’exposition étaient tenus par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic), le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de la Défense, entre autres.

L’intelligence artificielle est un projet encore embryonnaire, expliquent des exposants. Cependant, ils espèrent qu’à l’occasion de cet événement, son importance sera reconnue et qu’il sera adopté comme outil de prévention du danger dans la sous-région Afrique centrale.