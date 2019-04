Séisme aux Philippines, au moins cinq morts

Cinq personnes sont mortes lundi dans l’effondrement de deux bâtiments ébranlés par un fort séisme dans le nord des Philippines, qui a provoqué l’évacuation de milliers de personnes dans le centre de la capitale Manille.

Trois corps ont été sortis des décombres d’un bâtiment dans la ville de Porac, à une centaine de km au nord-ouest de Manille, sur l’île de Luçon, tandis qu’un enfant et sa grand-mère sont morts dans l’effondrement d’un bâtiment dans la ville de Lubao, non loin, a indiqué la gouverneure de la province, Lilia Pineda, à la télévision ABS-CBN.

Elle a ajouté que le séisme avait provoqué une panne d’électricité qui entrave le travail des secouristes en ce début de soirée.

Un séisme de magnitude 6,3 a ébranlé lundi après-midi l’île philippine de Luçon, la plus grande et la plus peuplée du pays, selon l’institut américain USGS, faisant trembler les immeubles du centre de Manille.

La secousse s’est produite à 17H11 (09H11 GMT) à une profondeur de 40 kilomètres.

Dans la capitale, des employés de bureau sont sortis dans les rues, quittant les gratte-ciel tandis que les alarmes retentissaient, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Une employée, Feliza Villanueva, 21 ans, a raconté à l’AFP qu’elle se trouvait au bureau avec quatre collègues au moment du séisme.

« C’est le deuxième plus gros séisme que j’ai vécu », a-t-elle confié, rejoignant des centaines de personnes dans la cour d’un immeuble de bureaux en attendant la fin de l’alerte.

« Nous n’avons pas paniqué malgré notre inquiétude », a-t-elle témoigné. « Nous avons planifié l’évacuation de l’immeuble. Il y avait trop de monde à descendre les escaliers donc nous avons attendu notre tour. Les gens étaient choqués mais personne ne criait ou quoi que ce soit ».

Les Philippines se trouvent sur la « ceinture de feu » du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique.

Le séisme le plus meurtrier dans l’archipel depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu’à 8.000 selon certaines estimations.