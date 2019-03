Sénégal: 269 jeunes formés en passation des marchés publics

Au total, 269 jeunes sénégalais formés en attaché en passation des marchés publics (APM) ont reçu, vendredi à Dakar, leur titre de qualification.« A cette formation qui a duré 880 heures, nous avions 555 candidats, mais 371 ont pu passer les épreuves de certification. Parmi eux, 269 ont réussi la certification », a expliqué Sanoussi Diakité, Directeur général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP), initiateur de la formation, en partenariat avec l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) et la Direction centrale des marchés publics (Dcmp).

S’adressant à la presse en marge de la cérémonie de remise des titres de qualification en attaché en passation des marchés publics (APM), M. Diakité a souligné que la formation qui a coûté 52 millions f cfa répond à un enjeu de création d’emplois dans « un secteur qui n’est pas très connu des jeunes ».

« Cette formation porte sur un niveau opérationnel et intermédiaire en passation des marchés publics car, jusque-là le focus a été mis sur la formation en master pour les spécialistes en passation des marchés publics. Mais cette fois-ci, nous avons jugé nécessaire de former des attachés en passation des marchés publics pour satisfaire une demande des entreprises et des jeunes chercheurs d’emploi », a expliqué Sanoussi Diakité, Directeur général de l’Office national de Formation professionnelle (ONFP).

Selon lui, cette deuxième cohorte des Attachés en passation des marchés publics (APM) entre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la commande publique.

« L’objectif pour l’ONFP est de promouvoir l’emploi pour des jeunes diplômés et contribuer au renforcement du dispositif de gouvernance vertueuse impulsée par les plus hautes autorités du pays », a-t-il conclu.