Sénégal : augmentation des dépenses de l‘Etat

Les dépenses de l‘Etat du Sénégal à fin février 2019 ont augmenté de 149,365 milliards de FCFA (environ 253,922 millions de dollars) comparé à leur niveau de la même période de l’année 2018, selon les données établies par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces dépenses se sont établies à 635,90 milliards de FCFA contre 436,53 milliards de FCFA à fin février 2018, soit une hausse de 30,7% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). « Cette progression reflète, essentiellement, les hausses des dépenses en capital et des transferts et subventions », précise la DPEE.

Les dépenses en capital se sont ainsi accrues de 92 milliards de FCFA sur un an pour s’établir à 249 milliards de FCFA à fin février 2019, sous l’effet, notamment, du renforcement des investissements financés sur ressources intérieures (plus 96,9 milliards de FCFA).

Quant aux dépenses en capital sur ressources extérieures, estimées à 56,60 milliards de FCFA, elles ont légèrement baissé de 5 milliards de FCFA sur la période.

Concernant les transferts et subventions, ils sont passés de 97,90 milliards de FCFA à fin février 2018 à 143,40 milliards à fin février 2019, progressant de 45,50 milliards.

De leur coté, les charges d’intérêt sur la dette et la masse salariale, respectivement évaluées à 71,1 milliards de FCFA et 117,2 milliards de FCFA, ont crû de 76,6% et 10%. A l’inverse, les dépenses de fonctionnement durant la période sous revue ont baissé de 29,50 milliards de FCFA, comparativement à la même période de l’année 2018.