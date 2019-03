Sénégal : baisse de 10,68% l’indice du chiffre d’affaires de l’industrie et du BTP

L’indice du chiffre d’affaires de l’industrie et des bâtiments et travaux publics (BTP) a enregistré une baisse de 9,97% au terme du mois de janvier 2019 comparé à la même période de 2018, a appris APA samedi auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).L’indice d’ensemble s’est établi à 112,87 points contre 125,38 points à la fin du mois de décembre 2018. Cette situation est due à la fois aux sous-secteurs de la construction et de l’industrie. Le premier a enregistré 45,21% de régression à 79,93 points contre 145,91 points en décembre 2018.

Au niveau de l’industrie, on relève un repli moins élevé de 5,20% avec un indice passant de 123,04 points en décembre 2018 à 116,64 points un mois plus tard.