Sénégal : hausse de 1,4% de la valeur ajoutée du secteur tertiaire

La valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume, s’est accrue de 1,4% au quatrième trimestre de 2018 comparé au trimestre précédent, selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) reçue mercredi à APA« Cette croissance est en liaison avec la bonne orientation du sous-secteur des activités financières et d’assurance (plus 7,3%), des activités immobilières (plus 6,6%) et du commerce (plus 2,5%)», explique l’ANSD.

Toutefois, la progression de ce secteur a été limitée par la baisse de la valeur ajoutée des activités d’hébergement et de restauration (moins 19,0%) et du transport (moins 9,7%).

Par rapport au quatrième trimestre 2017, la valeur ajoutée du secteur tertiaire s’est accrue de 6,3%. Cette croissance est imputable à la bonne tenue de l’ensemble des branches particulièrement les activités immobilières (plus 7,9%), d’administration publique (plus 7,8%), les services aux entreprises (plus 8,1%) et les activités de l’information et la communication (plus 6,2%).

Sur une base annuelle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire en volume a progressé de 6,1% en 2018.