Sénégal : légère remontée des prix de production industrielle

Les prix de production industrielle au Sénégal qui accusaient une baisse de 0,1% au mois de février, ont connu une légère remontée de 0,9% au mois de mars 2019, a appris lundi APA auprès de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Selon l’ANSD, « cet accroissement fait suite à celui des prix dans les industries alimentaires (plus 2,4%), chimiques (plus 2,0%) et mécaniques (plus 0,4%) ».

Toutefois, cette structure a relevé un repli des prix dans les industries de production d’énergie (moins 1,6%), extractives (moins 1,1%), des matériaux de construction (moins 0,5%) et textiles et du cuir (moins 0,3%).

Quant aux prix de production dans les industries du papier et du carton, ainsi que ceux des autres industries manufacturières, ils n’ont pas connu de variations sensibles durant la période sous revue.

Par rapport à ceux de mars 2018, les prix de production industrielle se sont redressés de 1,7%.

De leur coté, les prix moyens au cours des trois premiers mois de 2019 ont augmenté de 1,4%, par rapport à ceux de la période correspondante de 2018.