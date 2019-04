Sénégal : les entrepreneurs de BTP recouvrent difficilement leurs créances

Au terme du mois de février 2019, 85,7% des entrepreneurs opérant dans sous-secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) au Sénégal se sont plaints des difficultés de recouvrement de leurs créances, selon une enquête d’opinion réalisée à leur niveau par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).A coté de ces contraintes, les entrepreneurs interrogés ont évoqué la concurrence jugée déloyale (57,1%) et l’accès difficile au crédit (42,9%).

« Par ailleurs, signale la DPEE, le climat des affaires s’est dégradé de 1,6 point dans le sous-secteur, entre janvier et février 2019, sous l’effet des orientations négatives des soldes d’opinion relatifs à l’activité générale, aux commandes privées et à l’emploi de main d’œuvre ».

En outre, le scepticisme des enquêtés quant aux perspectives de commandes privées a, aussi, contribué au recul de l’indicateur de climat des affaires du sous-secteur qui est passé de 98 points en janvier 2019 à 96,4 points un mois plus tard.