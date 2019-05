Sénégal : les Sapeurs-pompiers invités à collaborer avec les élus locaux

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a invité, vendredi à Dakar, les soldats du feu et les collectivités territoriales à collaborer pour un meilleur service public.S’exprimant au lancement de la deuxième édition des journées nationales des Sapeurs-pompiers, le ministre a souligné que les autorités locales sont attendues dans la « prévention par des précautions convenables, la distribution des secours en cas d’accidents, d’incendies ou d’inondations ».

L’édition 2019 des journées nationales des Sapeurs-pompiers est placée sous le thème : « les Sapeurs-pompiers au service des communes pour une meilleure territorialisation de la sécurité civile ».

« Ce thème s’inscrit parfaitement dans la nouvelle architecture des collectivités territoriales créée par l’Acte 3 de la décentralisation qui vise à restituer aux collectivités toutes leurs capacités opérationnelles parmi lesquelles la protection civile tient une place de choix », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.

De son côté, le général de brigade Mor Seck a rappelé la complémentarité entre les élus locaux et les Sapeurs-pompiers. « La commune est le premier niveau d’organisation pour faire face à un évènement non souhaité. Aussi, la prévention et la réponse aux situations d’urgence doivent-elles reposer dans les cas les plus fréquents sur les maires au titre de leurs pouvoirs de police », a-t-il indiqué.

Néanmoins, le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a regretté le manque d’équipements de secours, notant que « les sapeurs-pompiers appelés à intervenir rencontrent toujours les mêmes difficultés du fait du manque d’hydrants fonctionnels, exacerbées par l’absence d’allées de services ».

Venu représenter l’Association des maires du Sénégal (AMS), Mamadou Gano, maire de la commune de Médina Chérif (Kolda, sud) a souligné que les «collectivités territoriales sont concernées par la protection des personnes et de l’environnement au même titre que les Sapeurs-pompiers) ».