Sénégal: Madagascar, la Gambie et le Libéria invités d’honneur de la fête de l’indépendance

La Gambie, le Libéria et Madagascar sont les pays invités d’honneur du 59eme anniversaire de l’indépendance du Sénégal qui sera célébrée ce 4 avril 2019, a annoncé Macky Sall, mercredi soir lors de son discours à la Nation. »Les Républiques soeurs du Madagascar, Gambie et Libéria sont les invitées d’honneur de cette année. Le 4 avril est un devoir de mémoire qui nous rappelle le colonialisme », a dit Macky Sall.

Il a rappelé le thème de cette année qui porte sur: »Forces de défense et de sécurité, un exemple de l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale ».

« Ce thème rappelle que notre armée illustre l’unité nationale », a ditdit Macky Sall, renouvelant sa fierté aux forces de défense et de sécurité.

« Vous pouvez toujours compter sur mon soutien dans la conduite de vos missions au service de la Nation et du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi, les mesures déjà engagées, afin de renforcer les moyens opérationnels des forces de défense et de sécurité, et revaloriser la condition militaire, seront poursuivies. En tout temps et en tout lieu, je vous engage à vous inspirer des règles de conduite du Jambaar. Vous connaissez ces règles : c’est le respect strict des lois et règlements en vigueur, l’obéissance au commandement, l’obligation de réserve, le courage et la disponibilité à l’appel du devoir. Les valeurs que voilà renvoient au thème retenu cette année pour la fête de l’indépendance : Forces de défense et de sécurité : un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale », a dit Macky Sall.

Il a ajouté: »Garant de l’unité nationale, je renouvelle, dans cet esprit, mon engagement pour la consolidation de la paix en région naturelle de Casamance, y compris par la poursuite des mesures d’accompagnement déjà en cours ».