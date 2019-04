Sénégal : un impeccable défilé pour le 59e anniversaire de l’indépendance

Le Sénégal a célébré, jeudi à Dakar, le 59ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale avec un défilé militaire et civil auquel ont participé 1815 civils, 4035 militaires et paramilitaires, 124 motos, 66 chevaux et 7 aéronefs.Le président Macky Sall, précédé de ses invités d’honneur, les présidents Georges Weah du Liberia, Andry Rajoelina de Madagascar et Adama Barrow de la Gambie, est arrivé à 10 heures précises à la Place de la Nation (ex place de l’Obélisque).

Il a aussitôt effectué son salut au drapeau au rythme de la musique principale des Forces armées. Macky Sall, accompagné de quelques hauts gradés des Armées sénégalaises, a procédé à la traditionnelle revue des troupes avant de décorer des militaires et paramilitaires triés sur le volet.

S’en est suivie une mise en scène du Détachement de la Gendarmerie nationale intitulée « Sénégal uni en marche » avec une représentation de la carte du Sénégal à la fin.

Puis les majorettes de l’Institution Notre Dame du Liban ont ouvert le défilé civil. Avec des pas de danse dictés par des tam-tams, elles ont émerveillé le public une vingtaine de minutes durant. La fanfare de la Police a ensuite pris le relais pour animer le reste du défilé civil et l’intégralité du défilé motorisé des Forces de défense et de sécurité.

Dans des voitures de promenade, l’Agence nationale de la petite enfance et quelques centres s’occupant des personnes atteintes de handicap mental ou physique ont effectué leur traversée du boulevard Général De Gaulle. Ils ont été succédés par les représentants de différentes communes de la région de Dakar et de quelques écoles et centres de formation.

Très attendu lors ce rendez-vous annuel, le passage des majorettes du Lycée John Fitzgerald Kennedy a clos le défilé civil après une prestation moins impressionnante qu’à l’accoutumée.

Un film consacré au thème de cette année : « Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale » a ouvert, par la suite, le défilé militaire et paramilitaire.

Une occasion saisie par l’Administration pénitentiaire, le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ou encore le détachement des nouvelles acquisitions pour montrer au monde entier l’arsenal de dernier cri dont ils disposent.

Ce défilé motorisé sera suivi par un bref passage des hélicoptères et avions de combats mobilisés pour l’occasion avant que les écoles militaires, accompagnées par la clique du Prytanée militaire de Saint-Louis (nord), n’entament leur prestation.

Les défilés à pied militaire et paramilitaire et celui du Détachement de l’Escadron monté de la Gendarmerie nationale ont mis fin aux festivités marquant le 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal.