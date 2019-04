Sénégal: un nouveau gouvernement de 32 ministres et trois secrétaires d’État

Le Premier ministre du Sénégal, Mahammad Boun Abdallah Dionne a formé, dimanche, un nouveau gouvernement de 32 ministres et de trois secrétaires d’État, dont 25% de femmes. »A temps nouveau, un élan nouveau. Le chef de l’Etat a voulu réorganiser le gouvernement pour un souffle nouveau. Ainsi, 50% des ministres sont nouveau. Nous sommes passés de 20% à 25% de femmes, soit 1 ministre sur 4. Nous sommes également passés de 39 ministres et ministres délégués à 32 ministres et 3 secrétaires d’Etat. Chaque région a au moins 1 ministre pour avoir les pulsions des populations », a expliqué le Pm Dionne devant la presse.

Ci-dessous, la liste complète des 32 ministres du nouveau gouvernement de Macky Sall:

Sidiki Daba : Ministre de Forces armées

Aly Ngouille Ndiaye : Ministre de l’Intérieur

Abdoulaye Daouda Diallo : Ministre des Finances et du Budget

Amadou Ba : Ministre de Affaires étrangères et des Senéglais de l’extérieur

Malick Sall : Garde des sceaux – Ministre de la Justice

Mansour Faye : Ministre du Développement communautaire et de l’l’Equité sociale

Mouhamadou Moctar Cissé : Ministre du Pétrole et de l’énergie

Mariama Sarr : Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service publique

Oumar Youm : Ministre des Infrastructure et du ITransport

Amadou hot : Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Abdoualye Diouf Sarr : Ministre de Santé et de l’Action sociale

Moussa baldé : Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural

Serigne Mbaye Thiam : Ministre des Eaux et de l’Assainissement

Ndeye Saly Diop Dieng : Ministre de la Femme et de la Famille

Alioune sarr : Ministre du Tourisme et des Transports aériens

Aminata Mbengue Ndiaye : Ministre de la Pêche et l’Economie maritime

Mamadou Talla : Ministre de l’Education nationale

Oumar Gueye : Ministre des Collectivités territoriales

Cheikh Oumar Anne : Ministre de l’Enseignement supérieur

Moustapha Diop : Ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries

Abdou Karim Sall : Ministre de l’Environnement et du Développement durable

Sophie Salalima : Ministre des Mines et de la Géologie

Matar ba : Ministre des Sports

Samba Ndiobène Ka : Ministre de l’Elevage et Reproduction animale

Samba Sy : Ministre du Travail et du Dialogue sociale

Abdou Karim Fofana : Ministre de l’Urbanisme et du Logement

Aminata Assomme Diatta : Ministre du Commerce et des PME

Abdoulaye diop : Ministre de Culture et de la Communication

Nené Fatoumata Tall : Ministre de la Jeunesse

Zahra Iyane Thiam : Ministre de la Microfiances, de l’Economies sociale et solidaire

Dame Diop : Ministre de l’Emploi

Ndeye Diké Ndiaye Diop : Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications