Six kg d’héroïne saisie sur une Tanzanienne à l’aéroport de Bamako

L’Office central des stupéfiants du Mali (OCS) annonce, dans un communiqué reçu lundi à APA, avoir saisi, vendredi dernier, six kilogrammes d’héroïne d’une valeur de 250 millions de FCFA sur une passagère « de nationalité tanzanienne » en provenance de Johannesburg (Afrique du Sud).La mise en cause, âgée de 26 ans et répondant au nom de Liliane Emanuel Paula, avait « dissimulé la drogue dans le double fond de sa valise », précise l’OCS, ajoutant que la marchandise avait une autre destination que le Mali.

Cette saisie à bord d’un vol de Rwanda Air constitue la première du genre opérée en 2019 à l’aéroport international président Mobibo Keita-Senou de Bamako.

Les enquêtes se poursuivent pour trouver d’éventuels suspects liés à cette affaire.