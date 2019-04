Sport et politique au menu de la presse ivoirienne

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national commentent la poule des Eléphants footballeurs à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 en Egypte et traitent également divers sujets se rapportant à la politique nationale.« CAN 2019 en Egypte : les Eléphants retrouvent le Maroc. L’Afrique du Sud et la Namibie sont les autres adversaires des ivoiriens », renseigne le quotidien d’Etat Fraternité Matin.

Ce qui fait dire à Soir Info que le sélectionneur français Hervé Renard (ndlr : entraineur des Lions de l’Atlas du Maroc) est encore sur la route des Eléphants de Côte d’Ivoire pour cette 32è édition de la CAN en Egypte.

« Tirage au sort de la CAN 2019/ Côte d’Ivoire : comment vaincre la poule de la mort ? », s’interroge de son côté Le Nouveau Réveil.

L’Inter ouvre la page politique du jour en s’interrogeant pourquoi Jeannot Kouadio-Ahoussou n’a pas démissionné de la présidence du Sénat de Côte d’Ivoire, quand Le Quotidien d’Abidjan s’intéresse quant à lui au « revirement spectaculaire de situation » d’une sénatrice du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) qui « craque et se révolte contre le régime ».

« Le RHDP n’est pas au dessus de la loi (…) La Côte d’Ivoire n’est la propriété privée d’aucun clan », rapporte à ce propos le confrère en attribuant ces propos à la sénatrice Mah Sogoma Bamba.

Le Temps se déporte pour sa part à Bruxelles en Belgique où selon ce journal l’ancien président Laurent Gbagbo a reçu à sa résidence plusieurs personnalités pour échanger sur la situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire.

Pendant ce temps, citant la Radio de la paix, Le Nouveau Réveil reprend une interview du président de l’autre faction du Front populaire Ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan qui pense que « l’alliance PDCI-FPI est véritablement attendue par toute la Côte d’Ivoire ».

De son côté, Soir Info ouvre une lucarne sur la tournée politique de Guillaume Soro dans le Nord du pays. A ce propos, le confrère révèle qu’alors que l’ancien président de l’Assemblée nationale « efface les traces du RHDP » dans cette partie du pays dont il est originaire, des populations lui déballent tout. Ce qui, selon ce journal a naturellement fait réagir M. Soro.