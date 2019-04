Stabilité du prix du litre d’huile végétale au Sénégal

Le prix du litre d’huile végétale au Sénégal est resté stable à son niveau du mois de janvier 2019, s’échangeant à1423 FCFA (environ 2,41 dollars) au mois de février 2019, rapporte une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue à APA.Sur le marché international des huiles végétales, les cours ont évolué différemment en février 2019. Les cours des huiles de palme et de soja ont affiché des baisses respectives de 3,1% et 3,3%, alors que celui de l’huile d’arachide a augmenté de 0,7%.

Sur une base annuelle, les cours des huiles de palme, de soja et d’arachide ont respectivement reculé de 15,9%, 11,3% et 4,1% sur le premier bimestre 2019.

Dans ses prévisions de mars 2019, le Département américain de l’agriculture (USDA) table sur une offre d’huiles végétales de 224,8 millions de tonnes pour la campagne actuelle, soit des hausses respectives de 0,04% et 3,2% par rapport aux prévisions du mois précédent et aux estimations de la campagne 2017-2018.

De même, les prévisions de la demande mondiale d’huiles végétales, estimées à 198,7 millions de tonnes, ont respectivement augmenté de 0,2% et 3,4% par rapport à celles du mois de février et aux estimations de la campagne 2017-2019.