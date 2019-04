Steve Regis Mvoué, à la découverte du meilleur joueur de la Can U 17

Elu deux fois « Homme du match » dans cette compétition, le jeune milieu offensif de 17 ans est l’un des grands artisans du sacre des Lionceaux, ce dimanche 18 avril en Tanzanie. Il est promis à un bel avenir. Portrait

Après 16 ans de passage à vide, le Cameroun est de nouveau champion d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Vainqueurs de la Guinée en finale (0-0, 5 tirs au but à 3), Steve Regis Mvoué a été élu meilleur joueur du tournoi. Sa première distinction c’était déjà face à la Guinée en phase de poule quand le meilleur buteur du tournoi de l’Unifac a ouvert le score, puis servi une passe de but, pour une victoire de 2-0. Etincelant en phase de poule, il a moins brillé en demi-finale, mais a, durant toute cette Can des U 17, démontré que l’avenir lui appartient. En finale, il a marqué le premier tir au but montrant ainsi l’exemple à ses coéquipiers.

C’est connu de tous, le Cameroun regorge de talents de football. L’une des dernières découvertes en la matière a pour nom Steve Régis Mvoue. Né le 02/02/2002, ce milieu de terrain offensif a un talent prometteur. Du haut de son 1m83 pour 70 kg, il est, grâce à sa clairvoyance, considéré comme un grand espoir du football camerounais. Peu avant cette compétition disputée à Malabo en Guinée équatoriale, du 3 au 12 août 2018, le jeune prodige s’était rendu en France pour une série de tests dans divers clubs, notamment AS Monaco, Toulouse, PSG et le RC Lens. Des essais qui se sont avérés tous concluants. Mais ne pouvant être transféré en hexagone avant ses 18 ans, le jeune prodige devra encore un peu patienter.

Avant de s’envoler pour la Tanzanie, le jeune Mvoue nous a affiché ses ambitions: « A titre personnel, je vais travailler d’arrache-pied pour être toujours plus performant. En Tanzanie, je dois faire mieux que lors du tournoi qualificatif, afin de pouvoir aider mon pays à se qualifier pour la Coupe du monde de la catégorie. Depuis tout petit, je caresse le rêve de devenir un professionnel, défendre les couleurs de l’équipe fanion du Cameroun ». Ambitieux, il ajoute, : « remporter le titre de ballon d’or africain, n’est pas un simple rêve, mais c’est mon objectif premier ».

Rendez-vous au Brésil

Au vu du talent naissant dont fait montre l’ancien élève du Collège Franz Fanon de Yaoundé, il y a de quoi être ambitieux. Toutefois, Lucien Mettomo, l’ancien international camerounais et team manager de la sélection U17, tempère : « Si Mvoue est déjà très fort pour son jeune âge, grâce à sa technique en mouvement, son altruiste, sa percussion, ses dribles et son adresse, il doit travailler davantage son repositionnement tactique, sa vivacité, son coup de tête et surtout son jeu défensif, afin de continuer à progresser ».

En effet, Steve Régis Mvoue, est né avec un ballon sous son berceau. Il a embrassé le football dès son enfance quand sa maman Régine Mvoué, ancienne internationale camerounaise de football, lui a offert sa première godasse à l’âge de six ans. C’est tout naturellement que l’enfant du quartier Mimboman à Yaoundé intègre le Centre de formation fondé par sa mère : Azur Star FC. Ici, il va faire tout son apprentissage jusqu’à la catégorie des cadets, où il évolue en ce moment. Souvent comparé à Paul Pogba pour qui il a beaucoup d’admiration, la jeune pépite camerounaise dispose d’une grosse qualité de passe des deux pieds et surtout d’une bonne vision de jeu. Des atouts qui pourront l’aider à s’inspirer de la trajectoire de son illustre aîné.

Rendez-vous est pris au Brésil en octobre 2019, pour la phase finale de la Coupe du monde 2019, où, il pourra profiter de l’exposition que lui offre cette compétition pour se montrer davantage.