Théophile Ahoua N’Doli en vedette à la Une des journaux ivoiriens

L’inspecteur général d’Etat et cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-allié au pouvoir), Théophile Ahoua N’Doli est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain de sa sortie à Dimbokro, contre le président de son parti politique, Henri Konan Bédié.« Dimbokro : présentation officielle de la délégation PDCI-Renaissance. Ahoua N’Doli allume Bédié », constate Soir Info qui rapporte que en M. N’Doli, « quand on a pas construit une maison et qu’on est locataire, on ne peut chasser les autres locataires ». Ce qui fait dire à L’Inter que 24 heures après leur exclusion temporaire du PDCI, Ahoua N’Doli charge Bédié.

Depuis Dimbokro, Ahoua N’Doli clash Bédié : « quand tu n’as pas construit une maison, tu ne chasses pas les autres locataires », reprend Le Patriote à côte de Le Temps qui explique le sens des sanctions de Bédié contre plusieurs personnalités du PDCI dont M. Ahoua N’Doli.

« RHDP nous sommes, PDCI nous restons », a coupé court Théophile Ahoua N’Doli lors de la présentation de PDCI-Renaissance à Dimbokro, selon le journal gouvernemental Fraternité Matin.