Tirage au sort de la CAN 2019 – Direct Commenté

20h05 : Le premier ministre égyptien s’exprime

19h15 : Place aux spectacles de danse

19h40 : la CAN 2019 se jouera dans six stades, dont trois au Caire et sa région.

Groupe A ► Cairo International Stadium/Le Caire

Groupe B ► Alexandria Stadium/Alexandrie

Groupe C ► 30 June Stadium/Le Caire

Groupe D ► Al Salam Stadium/Le Caire

Groupe E ► Suez Stadium/Suez

Groupe F ► Ismailia Stadium/Ismailia

19h17 : C’est parti avec les hymnes nationaux et ceux de la CAF.

19h 15 : La célèbre présentatrice de télévision et de radio égyptienne, Mariam Amin sera la maîtresse de cérémonie

19h08 : La cérémonie enregistre déjà quelques minutes de retard.

19h00 : La cérémonie aura lieu au pied des pyramides de Gizeh, haut lieu de l’histoire culturelle de l’Egypte.

18h25 : Le tirage au sort de la CAN 2019 en Egypte débute dans quelques instants. Pour rappel, hier, le comité exécutif de la CAF a procédé à la répartition des équipes dans les différents chapeaux.

Chapeau 1 : Égypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc.

Chapeau 2 : RD Congo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Algérie.

Chapeau 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Madagascar, Kenya.

Chapeau 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi.

18h00 : Bonsoir, nous sommes le 12 Avril 2019. Bienvenue au direct commenté de la cérémonie officielle de tirage au sort de la CAN TOTAL 2019 en Egypte.