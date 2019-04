Togo : Emmanuel Adébayor annonce sa retraite internationale

L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor, 35 ans, a annoncé lundi sa retraite internationale, après dix-neuf ans passés en équipe nationale.« J’ai passé 19 ans en sélection, ce qui peut être un record au monde. Je pense véritablement qu’il est temps que je raccroche les crampons et de transmettre le flambeau aux plus jeunes », a-t-il dit sur Taxi FM avant d’ajouter que « le match du Bénin est mon dernier avec la sélection et j’ai bel et bien remis ce maillot à ma fille ».

L’ancien sociétaire de Metz, de Monaco, d’Arsenal, de Manchester city, entre autres, quitte ainsi la sélection nationale quelques jours après la défaite (2-1) à Cotonou face au Bénin lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique et des Nations (CAN) 2019.

Emmanuel Adebayor, Ballon d’or africain en 2008 et actuel pensionnaire du club turc Basaksehir, a disputé une coupe du monde et trois CAN avec l’équipe nationale togolaise.