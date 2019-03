Tournée africaine : Tibor Nagy rencontre le président Paul Biya ce lundi

Le chef de l’Etat camerounais et le diplomate américain discuteront des sujets liés à la situation politique et sécuritaire du pays.

Le président Paul Biya reçoit le sous-secrétaire d’Etat américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, au Palais de l’Unité ce lundi 18 mars, dès 14h. Les deux personnalités discuteront entre autres de la situation sécuritaire du Cameroun, marquée par des violences dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et la réduction de l’aide militaire américaine au Cameroun. Ils évoqueront par ailleurs la situation politique dont l’un des faits marquants actuels est l’arrestation de l’opposant Maurice Kamto et ses partisans.

L’audience de ce jour a été annoncée par l’ambassade américaine au Cameroun. Elle se tient cinq jours après la remise en cause de la légitimité du président Paul Biya par le département d’Etat américain. L’instance a en effet mis en exergue plusieurs « irrégularités » ayant entaché la présidentielle 2018 dans un rapport publié la semaine dernière.

Tibor Nagy a entamé sa visite au Cameroun par une rencontre avec les hommes d’affaires américains dimanche. Ils ont discuté des opportunités d’investissement dans le pays, entre autres.