Trophées UNFP : le Sénégalais Edouard Mendy parmi les nominés

L’international sénégalais Edouard Mendy (27 ans) figure sur la liste des cinq portiers retenus par l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) pour le titre de meilleur gardien de la saison 2018-2019 en Ligue 1 française, a appris APA ce jeudi de source médiatique.Pour succéder à Steve Mandanda au palmarès, Edouard Mendy sera en concurrence avec Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Benjamin Lecomte (Montpellier), Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) et Mike Maignan (Lille).

Cette saison, l’enfant de Montivilliers (France) est un titulaire indiscutable dans les cages du Stade de Reims. Il a disputé 34 matchs, soit 3060 minutes. Les Rémois occupent actuellement la 8ème place du championnat avec 49 points au compteur (11 victoires, 16 nuls et 7 défaites en 34 journées).

Si ce club possède l’une des meilleures défenses de l’Hexagone (35 buts concédés), il le doit en partie aux bonnes performances de son dernier rempart. En effet, à quatre reprises, Mendy a été élu homme du match.

Passé entre autres par Le Havre Athletic Club, Cherbourg et l’Olympique de Marseille, le longiligne gardien (1m97 pour 86 kg) s’est révélé avec Reims du légendaire Raymond Kopa avec qui, il a été champion de la Ligue 2 en 2018.

L’été dernier, Edouard Mendy a déclaré sa flamme à l’équipe nationale du Sénégal. Il a ainsi honoré sa première sélection face à la Guinée équatoriale (victoire des Lions sur le score d’un but à zéro), le 17 novembre 2018, lors de la 5ème journée des Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Outre le prix de meilleur gardien de la Ligue 1, l’UNFP décernera aussi le titre du meilleur joueur et ceux du meilleur espoir et du meilleur entraîneur. L’attaquant ivoirien Nicolas Pépé (Lille), auteur d’une saison époustouflante (20 buts et 11 passes décisives en 34 rencontres) est en lice pour le trophée de meilleur joueur du championnat.

De son côté, l’ailier de Rennes Ismaël Sarr (5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs) essayera de s’imposer dans la catégorie des meilleurs espoirs. La cérémonie de remise des Trophées UNFP aura lieu le dimanche 19 mai prochain.

Nommés pour les récompenses en Ligue 1 française

Meilleur joueur : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France), Neymar (Paris Saint-Germain, Brésil), Nicolas Pépé (Lille, Côte d’Ivoire), Hatem Ben Arfa (Stade Rennais, France), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain, Argentine).

Meilleur gardien : Alphonse Areola (Paris Saint-Germain, France), Benjamin Lecomte (Montpellier, France), Anthony Lopes (Olympique Lyonnais, Portugal), Mike Maignan (Lille, France), Edouard Mendy (Reims, Sénégal).

Meilleur espoir : Houssem Aouar (Olympique Lyonnais, France), Jonathan Ikoné (Lille, France), Boubacar Kamara (Olympique de Marseille, France), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France), Ismaïla Sarr (Stade Rennes, Sénégal).

Meilleur entraîneur : Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain, Allemagne), Bruno Genesio (Olympique Lyonnais, France), Christophe Galtier (Lille, France), David Guion (Reims, France), Thierry Laurey (Strasbourg, France).