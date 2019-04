UEMOA : ralentissement du rythme de progression des prix à la consommation

Le rythme de progression du niveau général des prix à la consommation au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a ralenti au mois de janvier 2019 comparé au mois précédent, a appris APA mardi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).L’indice harmonisé des prix à la consommation a ainsi progressé, en glissement annuel, de 0,8% à fin janvier 2019, après une réalisation de 1,1% au mois de décembre 2018. Selon la BCEAO, le recul du rythme de progression du niveau général des prix est imprimé essentiellement par la composante alimentation, dont la contribution à l’inflation totale est ressortie à moins 0,1 point de pourcentage à fin janvier 2019, contre plus 0,1 point de pourcentage un mois plus tôt.

« La baisse des prix des produits alimentaires est en ligne avec l’amélioration de l’offre de céréales et de légumes frais dans la plupart des pays de l’Union », précise la BCEAO.

La hausse du niveau général des prix a été également atténuée par une moindre progression des prix de la fonction Communication, dont la contribution est ressortie nulle à fin janvier 2019 contre plus 0,1 point de pourcentage un mois plus tôt, en rapport avec une détente des prix au Burkina.