Un bandit tué à Yopougon, des armes saisies par la police ivoirienne

Des échanges de tirs entre policiers et bandits à Yopougon dans l’ouest d’Abidjan, se sont soldés vendredi par la mort d’un malfrat et la saisie de plusieurs armes à feu, a appris APA de source sécuritaire.« Ce vendredi 03 mai 2019 à Yopougon, il y a eu des échanges de tirs entre les policiers et des bandits. Le bilan est de 01 bandit tué, des armes saisies et un véhicule volé retrouvé », annonce la direction générale de la police nationale ivoirienne dans une note diffusée sur son compte officiel facebook.

D’autres sources interrogées par APA, ajoutent que ces événements se sont déroulés précisément à Yopougon Selmer.

L’institution policière ivoirienne a renforcé son dispositif sécuritaire dans le district d’Abidjan afin de lutter contre la criminalité et le grand banditisme.

Selon les autorités ivoiriennes, la Côte d’Ivoire a enregistré son meilleur indice de sécurité depuis la fin de la crise postélectorale en passant à 1.1 en février dernier. L’indice de sécurité dans le pays est passé de 2,38 en 2017 à 1,48 en 2018 puis à 1,1 en février dernier.