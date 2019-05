Un opérateur immobilier propose des offres à la diaspora pour construire en Côte d’Ivoire

L’opérateur immobilier Wizodia a dit vendredi à Abidjan sa volonté d’aider la diaspora ivoirienne à construire en Côte d’Ivoire en «toute sérénité ».« Toutes nos transactions sont notariées. Le client qui achète son terrain, même s’il est à distance, il est représenté ici sur place par un cabinet de notaire qui s’assure déjà préalablement de la qualité des documents du cédant (…). C’est le cabinet de notaire qui reçoit l’argent du client », a assuré Yao Attignon, le Président directeur général (PDG) de Wizodia lors d’une cérémonie de présentation à Abidjan.

« Notre ambition est de tisser le pont entre la diaspora et les partenaires ici… Nous avons nos bureaux à Paris (France) et dans chaque pays parce que le client a besoin du contact humain. C’est pourquoi nous œuvrons pour sécuriser ce processus de transactions immobilières», a par ailleurs, indiqué M. Attignon soulignant que sa structure est présente en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin et au Cameroun.

Selon lui, que ce soit l’achat de terrain, la construction et la recherche de financement, « nous avons des équipes sur le terrain qui suivent les chantiers et qui donnent la visibilité à tous nos clients en physique et à travers notre plateforme web».

Au-delà de la Côte d’Ivoire, cette organisation entend aider la diaspora à construire en Afrique. Le déficit annuel de logements en Côte d’Ivoire est estimé à 400.000 unités. Le prix plafond du logement social est fixé à 12,5 millions FCFA et celui du logement économique fixé à 23 millions FCFA par le gouvernement ivoirien.