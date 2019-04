Une banque marocaine lance une solution de financement des entreprises au Mali

Acteur majeur du secteur bancaire au Mali, Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, a procédé au lancement d’Atlantique Leasing, une solution de financement qui offre aux entreprises la possibilité de financer leurs biens d’équipement à travers le crédit-bail, rapporte un communiqué de presse transmis, mercredi, à APA.« Atlantique Leasing offre une expérience unique aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un financement à 100% des biens d’équipement et du remboursement sur une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans », précise le communiqué.

L’institution bancaire « assure un accompagnement personnalisé, tant sur les aspects financiers, juridiques que techniques pendant l’élaboration du projet et s’engage sur une rapidité d’exécution dans le traitement pour l’acquisition ou le renouvellement des équipements », ajoute le texte.

Cette solution de financement intègre « l’assurance tous risques ainsi que la géolocalisation » de l’entreprise qui peut « par ailleurs récupérer la TVA sur les loyers payés ».

A travers le lancement d’Atlantique Leasing, cette banque marocaine, «réaffirme son engagement aux côtés des entreprises locales avec une solution efficace de financement leur permettant d’acquérir des biens mobiliers fixes ou roulants pour le développement de leur activité : matériels informatiques et bureautiques, groupes électrogènes, matériels industriels, matériels médicaux, matériel agricoles », indique-t-on.

Elle est un acteur de référence, reconnu au Mali, fortement impliqué dans la transformation économique du pays. Son engagement citoyen s’articule autour de 4 axes d’intervention (social, entreprenariat, environnement et culture) afin d’innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable.

Présente dans les huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), Banque Atlantique est le 3è plus grand groupe bancaire de la zone en termes de parts de marché.