Une fusillade dans une synagogue californienne fait un mort et trois blessés

Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue près de San Diego (sud de la Californie), faisant un mort et trois blessés, dont un rabbin, et le président Donald Trump a aussitôt dénoncé de « crime motivé par la haine ».

« Nous avions quatre blessés par arme à feu et une des personnes est décédée », a indiqué le maire de la localité de Poway, Steve Vaus, à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n’était pas menacée.

La police locale a annoncé que le tireur présumé, un jeune homme de 19 ans habitant San Diego, avait été arrêté.

Les blessés sont une jeune femme et deux hommes adultes et c’est une femme plus âgée qui a succombé à ses blessures, a indiqué le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore, au cours d’une conférence de presse.

Les enquêteurs contrôlent l’activité du tireur présumé sur les réseaux sociaux où il a posté une lettre ouverte, et ils questionnent la centaine de personnes qui se trouvaient sur place, a-t-il ajouté.

Le shériff a précisé que la police avait été alertée un peu avant 11H30 du matin (19H30 GMT), lorsque le jeune homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a ouvert le feu avec une arme « de type AR ». Les fusils d’assaut AR-15 ont été utilisés dans de nombreuses fusillades aux Etats-Unis ces dernières années.

« J’étais devant la maison, je m’apprêtais à faire du jardinage, et j’ai entendu 6 ou 7 détonations », a raconté à la télévision locale NBC7 Christopher Folts, qui habite à proximité de la synagogue. « Il y a eu une pause, une voix d’homme qui criait et 6 ou 7 autres détonations ».

Le tireur s’est enfui en voiture à l’arrivée de la police, mais a ensuite été rattrapé et conduit au département de la police à San Diego, a ajouté M. Gore.

– Condoléances de Trump –

Un garde-frontière de repos, qui se trouvait sur place, a tiré sur le suspect au moment où il s’enfuyait et il a atteint sa voiture. L’homme a finalement été arrêté par une équipe canine de la police qui s’est précipité sur les lieux, a précisé le chef de la police de San Diego, David Nisleit.

« Lorsque le policier a arrêté l’homme de 19 ans, il a clairement vu un fusil sur le siège passager du véhicule. L’homme a été placé en détention sans autre incident », a-t-il ajouté.

Selon la chaîne locale KGTV, la synagogue devait célébrer la Pâque juive à partir de 11H00 locales (18H00 GMT).

Le maire de Poway a rendu hommage « aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible ».

Le président américain Donald Trump a présenté ses « plus sincères condoléances ». « A ce stade il semble qu’il s’agisse d’un crime motivé par la haine, mais j’adresse mes plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés et nous tirerons cette affaire au clair », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Onze personnes ont été tuées il y a exactement six mois, le 27 octobre, dans une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie (est des Etats-Unis). Il s’agissait de l’attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, la directrice du musée de l’Holocauste, à Washington, s’est déclaré « choquée et alarmée de cette deuxième attaque armée contre une synagogue en six mois ».

« Aujourd’hui, nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Mais plus tard, il faudra se rappeler que l’antisémitisme est une menace croissante et mortelle », a-t-elle ajouté.

« L’antisémitisme continue de relever la tête et de faire des victimes », a renchéri l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon.

« Il est temps de passer à l’action, de déclarer une guerre déterminée (à l’antisémitisme), et pas de condamner mollement, ce qui permet aux forces de la haine de revivre les heures sombres de l’histoire », a-t-il ajouté.