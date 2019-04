Une mission du FMI attendue au Cameroun le 23 avril

Une mission du Fonds monétaire internationale (FMI) séjournera au Cameroun du 23 avril au 3 mai prochain, dans le cadre de la 4èmerevue du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC), a appris APA vendredi auprès des services compétents du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat).Au terme de rencontres avec les membres du gouvernement, des milieux d’affaires et de la société civile, les experts de Brettons Woods dresseront un rapport sur l’état de l’économie du pays, à présenter au conseil d’administration de l’institution prévu en juin 2019.

Sous programme triennal (2017-2019) FEC depuis fin juin 2017, le Cameroun est appelé à introduire des réformes socio-économiques multiformes allant notamment dans le sens d’une plus grande discipline budgétaire et de la viabilité de la dette publique aujourd’hui estimée à 34% du produit intérieur brut (PIB).

Au terme de sa 3ème revue, effectuée du 5 au 12 novembre 2018, le FMI avait qualifié de «satisfaisante» la réalisation du programme, invitant néanmoins le gouvernement à plus de vigilance pour plus d’efficacité aux plans du plafond sur les créances nettes de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), de certains critères de réformes structurelles ou encore de la réduction des soldes non-décaissés sur emprunts extérieurs non performants.

Ainsi, les pouvoirs publics ont été invités à poursuivre le plan d’ajustement budgétaire pour renforcer les mesures visant à soutenir la stabilité macroéconomique, afin d’obtenir l’approbation future de l’augmentation des réserves.

Le Cameroun, dont le taux de croissance en 2019 est projeté à 4,4%, contre 3,8% un an plus tôt, a déjà bénéficié d’un appui financier cumulé de 245 milliards FCFA au titre du FEC, sur un total de 396 milliards FCFA.