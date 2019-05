Vers la réécriture de l’histoire de la Mauritanie (ministre)

Les mesures nécessaires ont toutes été prises pour mener à bien le projet de réécriture de l’histoire de la Mauritanie, a annoncé le ministre mauritanien de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le parlement.Sidi Mohamed Ould Maham qui s’exprimant dimanche soir à Nouakchott lors du lancement de la saison des espaces culturels, a indiqué qu’il compte, pour la réussite de ce projet d’envergure, sur les écrivains, les chercheurs et les spécialistes.

L’idée de la réécriture de l’histoire de la Mauritanie a été agitée il y a quelques années. En effet, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz estimait que ce projet devait se matérialiser par « une encyclopédie exhaustive, détaillée et simplifiée » pour les élèves, les étudiants, les enseignants et les chercheurs.

Pour donner corps à ce projet, le ministre de la Culture a annoncé en mars dernier avoir fait appel à un Comité de spécialistes (historiens, pédagogues et géographes) afin de relater la richesse et la diversité de l’histoire et du patrimoine de la Mauritanie.

L’encyclopédie retraçant l’histoire de la Mauritanie devrait comporter trois parties. La première va traiter de la préhistoire avec un accent particulier sur les moyens d’éclairage et l’environnement.

La deuxième partie portera sur l’histoire ancienne et médiévale avec notamment un focus sur les royaumes qui se sont succédé dans cette région.

Enfin, dans la troisième partie, il sera question de l’histoire contemporaine ainsi que de ses courants artistiques et littéraires.

Sidi Mohamed Ould Maham a souhaité que l’opération bénéficie du « maximum de rigueur en s’assurant de l’authenticité des sources mais aussi des photos, des schémas et des cartes qui serviront d’illustrations ».