Yaoundé: la foire gastronomique Food is bae se prépare

La capitale politique camerounaise abrite le samedi 30 mars 2018 la foire gastronomique dénommée Food is bae. Ce sera à la résidence des palmiers au quartier Nkomo, dès 15h. C’est une initiative du groupe Camer Digital.

«Venez découvrir, redécouvrir et déguster ce qu’il y a de mieux» c’est le mot d’ordre des organisateurs de l’événement Food is bae.

Les menus sont disponibles pour commandes. Ils sont rangés par combinaison et sont composés d’aliments cuisinés sous plusieurs variétés. On y retrouvera aussi des plats du terroir. Le buffet comprend une entrée, un plat de résistance et un dessert. Pour couronner le tout, diverses boissons sont proposées: de l’eau au vin rouge.

En guest, Food is bae a invité les maîtres de l’art culinaire Friends food et Les délices de Milly. Deux partenaires qui rehausseront certainement l’envergure de l’initiative, qui est à sa première édition.

L’événement n’est pas que régal des papilles gustatives. Le programme prévoit aussi des showcases, du divertissement et du fun.

Camer Digital est un groupe camerounais qui regroupe les passionnés du monde numérique. Il revêt également un intérêt pour l’événementiel et la culture. Il nait en 2017.