Yaoundé : le premier salon sur la sûreté et la sécurité en Afrique ouvre ses portes

Ledit Salon ouvre ses portes ce mercredi au Palais des congrès de Yaoundé, à l’initiative de la Start-up Will & Brothers. L’événement est parrainé par le ministère camerounais de la Défense.

« La sécurité et la défense au service du développement », c’est le thème autour duquel l’équipe de William Elong organise cette première rencontre internationale. L’objectif est de connecter les acteurs locaux et étrangers de la défense et de la sécurité, aux autorités de la sous-région Afrique centrale.

Il s’agit dans le détail d’encourager la création d’une industrie de la défense au niveau de cette partie de l’Afrique, pour relever de manière collective et coordonnée, les défis auxquels les pays concernés sont confrontés. Pour cela, l’événement vise à identifier les start-ups locales à fort potentiel défense, informer le grand public et les professionnels sur les enjeux modernes et les tendances technologiques en matière de sécurité nationale, lutter contre la piraterie maritime et les mouvements insurrectionnels en Afrique. En outre, l’initiative compte amener les uns et les autres à adhérer aux projets des forces de sécurité.

La première édition de Secupol réunit une dizaine de pays africains invités et bénéficie de l’appui des ministères de la Défense et des Télécommunications.