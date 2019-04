Yaoundé : les détenus du Mrc refusent de se présenter au tribunal

Les concernés ont décidé de boycotter les audiences prévues ce jeudi en signe de solidarité à leurs camarades de parti transférés au Gso et dont l’on a aucune nouvelle.

Les militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) refusent de se présenter au tribunal de grande instance du Mfoundi pour leurs procès en Habeas corpus. « On était en réunion avec eux hier [mercredi] et ils ont décidé qu’ils ne comparaitraient pas aujourd’hui parce que leurs camarades sont portés disparus et on est sans nouvelles d’eux », a expliqué Me Emmanuel Simh, contacté par Journalducameroun.com.

Ils contestent le transfert de 23 de leurs codétenus au Groupement spécial d’opérations (Gso) le 23 avril dernier, après une polémique née du choix de la tenue vestimentaire des détenus. Le parti reste sans nouvelles d’eux depuis ces évènements.

« Depuis mardi qu’on les a enlevé de la prison centrale, ni les avocats ni les membres de la famille ne sont autorisés à les voir, indique Me Emmanuel Simh. Quand on part on Gso on nous renvoi chez le régisseur et quand on arrive chez lui, il dit que ce n’est pas lui qu’il faut voir, c’est hiérarchie dont on tourne en rond depuis deux jours », ajoute Me Emmanuel Simh.

Michèle Ndoki figure parmi les militants qui refusent de comparaitre ce jour. Elle y est attendue pour la deuxième audience de son procès en demande de libération immédiate. La vice-présidente des femmes du Mrc avait saisi la juridiction afin de dénoncer l’ « arrestation injuste » et la « détention illégale » dont elle fait l’objet, et d’obtenir ainsi sa libération provisoire.

Le sujet a été l’objet d’une polémique lors de sa précédente comparution, le 18 avril dernier. Michèle Ndoki avait accusé la Cour de tenir une audience sans documents officiels justifiant de sa détention actuelle. Le Tribunal a de ce fait renvoyé la cause à ce jeudi pour permettre au régisseur de prison de présenter l’ordonnance de détention et le mandat d’arrêt.