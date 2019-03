Yaoundé : un nouveau règlement intérieur à l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique

Le Conseil d’administration de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé se sont réunis en session extraordinaire jeudi dans la salle de conférences de cette institution. Les discussions étaient articulées autour du statut du personnel et du règlement intérieur.

« Garantir un climat social propice à la performance et éviter l’agonie financière de l’hôpital », ce sont les objectifs que visent les textes qui viennent d’être adoptés en session extraordinaire du conseil d’administration de ce mois, a précisé le président du Conseil d’administration, Louis Philippe Tsitsol.

Le document sur la revue du statut du personnel et le règlement intérieur a été examiné premièrement par le comité ad hoc de l’hôpital. Ensuite, il a été parcouru en seconde lecture par des experts. Il stipule que les personnels ont chacun un rôle bien défini et une place qui est la leur. Il est par conséquent nécessaire que tous soient trouvés à leurs postes de travail, à temps. Par ailleurs, ils sont tenus au respect du programme de travail établi par leur hiérarchie.

Le règlement intérieur quant à lui, n’a pas été amendé. Le président du Conseil d’administration Louis Philippe Tsitsol a insisté sur le strict respect des règles générales imposées à tous. En cas d’incompréhensions ou de malentendus, Louis Philippe Titsol invite le personnel à : « faire parvenir ses doléances via le délégué du personnel qui communique avec la direction de l’Hôpital ».

La séance de travail du Conseil d’administration de l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé a permis de réitéré le vœu d’une adéquation entre la satisfaction du personnel et le fonctionnement harmonieux de l’établissement hospitalier. Un climat social « qui est maintenu par des réunions régulières entre le délégué du personnel et la Direction Générale », a poursuivi L. P. Tsitsol avant de conclure, « Une situation qui concourt au bien de tous les usagers ».