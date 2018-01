France Gall et Michel Berger, un couple pop à la française

« Il jouait du piano debout », « RĂ©siste », « Ella, elle l’a » …: après les annĂ©es yĂ©yĂ©s, une nouvelle carrière s’est ouverte pour France Gall sous l’impulsion de Michel Berger dont elle fut l’Ă©pouse, la muse et l’interprète pendant près de 20 ans.

En 1973, la chanteuse cherche un nouveau dĂ©part et contacte l’auteur-compositeur, connu pour son travail avec Françoise Hardy ou avec VĂ©ronique Sanson, dont il est sĂ©parĂ© depuis peu.

Sous la houlette du grand mĂ©lodiste Ă l’Ă©coute des sons pop venus d’Outre-Manche ou des Etats-Unis, France Gall va dĂ©voiler une nouvelle facette de son talent.

De leur union, restent d’inoubliables tubes, sept albums et de très nombreux concerts, en particulier, un donnĂ© en duo au Palais des sports en 1982.

Tout commence avec la « dĂ©claration d’amour » et ses « deux ou trois mots d’amour de tous les jours », le tube de l’Ă©tĂ© 1974 sera leur premier succès d’une longue sĂ©rie.

Suivra un an plus tard, leur premier album, « France Gall ». Le 22 juin 1976, ils se marient à Paris dans la plus stricte intimité et partent en voyage de noces aux Etats-Unis.

Loin du tumulte mĂ©diatique, ils ont deux enfants, Pauline en 1978 – qui mourra fin 1997 de la mucoviscidose, Ă 19 ans – et RaphaĂ«l en 1981.

Avec « Musique », « Si maman si », « Il jouait du piano debout », « Plus haut », « Besoin d’amour », « RĂ©siste », « DĂ©branche », « Babacar », « Ella, elle l’a », France Gall devient l’une des stars des annĂ©es 80.

– Hommage Ă l’homme de sa vie –

La chanteuse qui dit être « née avec Michel Berger », triomphera dans la comédie musicale Starmania au Palais des Congrès en 1979.

« Tout donner, c’est la seule façon d’aimer ». Ensemble, ils collaborent avec une de leurs idoles, Elton John. Michel Berger leur Ă©crira « Donner pour donner » qu’ils enregistreront en 1981 Ă Los Angeles.

Suivra pour France Gall son album « Tout pour la musique » et bien d’autres grands tubes.

Mais le 2 aoĂ»t 1992, deux mois après la sortie de leur album en duo « Double jeu », Michel Berger est foudroyĂ© par un infarctus alors qu’il passe ses vacances en famille dans sa rĂ©sidence d’Ă©tĂ© Ă Ramatuelle. Il avait 44 ans.

Un an plus tard, France Gall remonte sur la scène du palais omnisports de Paris-Bercy. De l’avis gĂ©nĂ©ral, elle se tire de l’Ă©preuve avec les honneurs. Un album de reprise sortira en 1996.

Mais elle mettra fin Ă sa carrière en 1997 après le dĂ©cès de sa fille, faisant une dernière apparition Ă l’Olympia en duo avec Johnny Hallyday pour interprĂ©ter « Quelque chose de Tennessee ».

Elle ne reviendra désormais sur le devant de la scène que pour faire vivre la musique de Michel Berger à travers des émissions télévisées, des intégrales et des coffrets.

En 2015, elle offre aux admirateurs un ultime hommage Ă l’homme de sa vie : la comĂ©die musicale, « RĂ©siste », oĂą elle n’apparaissait qu’en vidĂ©o.