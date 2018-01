François, le pape qui insuffle un air d’Amérique latine

Premier pape venu du Nouveau monde, l’Argentin Jorge Bergoglio est radicalement diffĂ©rent de ses prĂ©dĂ©cesseurs, façonnĂ© par le vocabulaire aux accents parfois rĂ©volutionnaires de son continent latino-amĂ©ricain.

Au Chili et au PĂ©rou cette semaine, pour son 22ème voyage Ă l’Ă©tranger, il parlera non seulement l’espagnol mais aussi un langage spirituel et culturel compris par tous.

« Je me sens libre, rien ne me fait peur », dit le pape François, qui a pourtant acceptĂ© la lourde tâche de diriger l’Eglise des 1,3 milliard de catholiques de la planète (dont 49% dans les AmĂ©riques).

AssurĂ©ment l’expression d’un « pape amĂ©ricain », analyse l’Ă©vĂŞque Marcelo Sanchez Sorondo, un compatriote qui connaĂ®t le jĂ©suite argentin depuis des dĂ©cennies.

« L’AmĂ©rique du Nord et du Sud ont en commun d’ĂŞtre des sociĂ©tĂ©s d’origine europĂ©enne qui ont pris conscience du besoin d’indĂ©pendance; le sentiment de libertĂ© est la base commune de toute l’AmĂ©rique », explique Ă l’AFP ce professeur de philosophie, devenu chancelier des AcadĂ©mies pontificales des sciences et des sciences sociales.

Le « premier pape » invité à parler devant le Congrès américain éprouve « un sentiment fort de la dignité humaine et de la liberté », insiste-t-il.

– LibertĂ© et justice sociale –

Reste que le sens de la libertĂ© a diffĂ©rĂ© entre les deux AmĂ©riques, alors que le Sud devenait plus pauvre. « Le pape est très sensible Ă la question de la justice sociale, ce qui est plus latin que nord-amĂ©ricain, d’oĂą l’intĂ©rĂŞt qu’il porte aux +pĂ©riphĂ©ries+ en difficulté », complète Mgr Sorondo.

L’archevĂŞque de Buenos Aires Ă©tait pratiquement un inconnu quand il a Ă©tĂ© Ă©lu le 13 mars 2013, devenant le premier pape Ă choisir le nom de François, en hommage Ă Saint François d’Assise figure exemplaire de la chrĂ©tientĂ© totalement au service des pauvres.

Issu d’une famille d’Ă©migrĂ©s italiens du PiĂ©mont, Jorge Bergoglio est devenu « une sorte de lien entre le Vieux continent et le Nouveau monde », mais « l’histoire dramatique de l’Argentine de la fin du XXème siècle est la toile de fond de sa trajectoire personnelle », rĂ©sume l’universitaire Giovanni Maria Vian, dirigeant de L’Osservatore Romano, dans la prĂ©face du livre « François, le pape amĂ©ricain ».

Le cardinal Bergoglio fut chargĂ© d’Ă©laborer voici dix ans Ă Aparecida (BrĂ©sil) le document final du Conseil Ă©piscopal latino-amĂ©ricain, qui permet environ une fois par dĂ©cennie aux Ă©vĂŞques du continent de choisir des grandes orientations.

Dans ce texte très connu en AmĂ©rique latine, on retrouve Ă©normĂ©ment d’engagements actuels de François, pointe le vaticaniste de La Croix, Nicolas Senèze, dans « Les mots du pape ».

A Aparecida, Jorge Bergoglio s’offusquait dĂ©jĂ de « l’inĂ©galitĂ© scandaleuse », aujourd’hui l’un des thèmes clefs de son action Ă la tĂŞte de l’Eglise, relève le vaticaniste.

Tous les documents de ces confĂ©rences Ă©piscopales ont donnĂ© « la prioritĂ© aux pauvres » renchĂ©rit Mgr Sarondo. « Le pape est très critique du capitalisme qui sacrifie les droits humains, ce qui est typique de l’Ă©piscopat latino-amĂ©ricain », relève-t-il.

Certes, le pape polonais Jean-Paul II avait dénoncé le « capitalisme sauvage », mais François « est probablement plus concret » en prônant « une église pauvre pour les pauvres » et en vivant sans faste dans un petit appartement, ajoute son compatriote.

Jorge Bergoglio, un vrai pasteur de terrain, a sillonné les périphéries déshéritées de Buenos Aires.

Il brandit d’ailleurs l’exemple de cette mĂ©galopole mĂ©tissĂ©e, multiculturelle et multireligieuse, pour prĂ´ner l’accueil des migrants Ă la vieille Europe, durement attaquĂ©e.

Son expérience de la crise économique argentine a aussi alimenté sa vision de « la misère des grandes villes » peuplées de paysans perdant leurs repères culturels.

Dans des rĂ©cents entretiens au sociologue français Dominique Wolton, le pape regrette que l’AmĂ©rique latine n’ait pas la force « de rĂ©agir face aux grandes exploitations agricoles » et de « rĂ©sister Ă l’exploitation culturelle de ses propres citoyens ».

– Peuple et piĂ©tĂ© populaire –

Sa vision a été fortement influencée par la « théologie du peuple », la variante argentine de la « théologie de la libération », toutefois non violente et non axée sur la lutte des classes marxisante.

Ce courant valorise la culture et la piĂ©tĂ© populaire des gens communs. A cet Ă©gard le pape est très Ă©mu par la liturgie des cultures autochtones, qu’il aura Ă coeur de mettre en valeur au Chili et en Argentine.

« La piĂ©tĂ© populaire est l’Ă©closion de la mĂ©moire d’un peuple », selon la dĂ©finition très mystique donnĂ©e par le pape Ă un jeune journaliste argentin dans de rĂ©cents entretiens titrĂ©s « AmĂ©rique Latine ».

Le pape a aussi nommĂ© des cardinaux latino-amĂ©ricains car « ils apportent l’air des Eglises nouvelles et l’air d’une histoire de foi et de sang », a-t-il encore confiĂ©. Remodelant ainsi Ă son image le conclave qui Ă©lira son successeur.