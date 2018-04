Frappes en Syrie: s’affranchir du droit international pour le faire respecter?

Des frappes illĂ©gales du point de vue du droit international mais prĂ©sentĂ©es comme moralement nĂ©cessaires: Paris et Washington sont prĂŞts Ă se passer d’une rĂ©solution des Nations unies pour punir Damas, qu’ils accusent d’attaques chimiques contre sa population.

« Nous avons la preuve » que le rĂ©gime de Bachar al-Assad a employĂ© des armes chimiques le 7 avril près de Damas, a assurĂ© jeudi le prĂ©sident français Emmanuel Macron, qui, comme son homologue amĂ©ricain Donald Trump, menace de frappes de reprĂ©sailles.

« Douma, #Syrie: notre devoir est de rĂ©agir », affirmait vendredi sur son compte Twitter le ministère français des Affaires Ă©trangères, vidĂ©o Ă l’appui.

« Nous cherchons Ă arrĂŞter le massacre d’innocents », faisait valoir la veille le ministre amĂ©ricain de la DĂ©fense Jim Mattis.

L’attaque de Douma, dans laquelle plus de 40 personnes ont pĂ©ri, selon les ONG locales, reprĂ©sente une violation de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC), et ratifiĂ©e en 2013 par la Syrie, font valoir Washington et Paris.

Mais « la violation des conventions (comme le CIAC, ndlr) n’ouvre pas le droit au recours Ă la force », souligne Françoise Saulnier, directrice juridique de MĂ©decins sans frontières (MSF).

Et en cas de frappes contre le rĂ©gime syrien, les deux alliĂ©s, membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, ne pourront s’appuyer sur aucun des trois motifs autorisant l’utilisation de la force armĂ©e, selon les règles Ă©dictĂ©es par les Nations unies: feu vert du Conseil de sĂ©curitĂ© – exclu en raison des veto rĂ©pĂ©tĂ©s de la Russie, grand alliĂ© de Damas -, demande formulĂ©e par l’Etat hĂ´te, ou l’article 51 de la Charte permettant d’invoquer la « lĂ©gitime dĂ©fense ».

C’est cet article qu’avait invoquĂ© le prĂ©sident français François Hollande pour ordonner des frappes sur le territoire syrien, dans la foulĂ©e des attentats de novembre 2015, arguant que les jihadistes prĂ©sents dans la zone constituaient un menace pour la France.

– « Ecran de fumĂ©e » –

Pour lĂ©gitimer une action militaire, Paris et Washington semblent donc se placer sur le registre de l’exigence morale face Ă Bachar al-Assad, « un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela », selon les mots de Donald Trump.

« Il y a des rĂ©solutions de l’ONU qui ont Ă©tĂ© prises, aujourd’hui on est peut-ĂŞtre hors cadre de ces rĂ©solutions, mais on est dans le cadre de la lĂ©galitĂ© internationale. Ce dictateur massacre son peuple et il le fait d’une manière intentionnĂ©e », argumente le prĂ©sident de la commission DĂ©fense de l’AssemblĂ©e nationale française, Jean-Jacques Bridey, en insistant « la lĂ©galitĂ© morale » des frappes envisagĂ©es.

« Au nom de quoi la France, les USA auraient-ils le droit de bombarder un Etat, au nom de quoi? », s’insurge Didier Billion, expert Ă l’Institut de Relations internationales et stratĂ©giques (IRIS). « La lĂ©galitĂ© morale, c’est le piège absolu, parce que ce qui est moral pour vous ne l’est pas pour moi, etc… C’est un Ă©cran de fumĂ©e insupportable ».

« On s’affranchit du droit international avec pour objectif annoncĂ© de le faire respecter », commente Patrick Baudouin, avocat et prĂ©sident d’honneur de la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’Homme (FIDH).

« Cela rĂ©pond Ă l’idĂ©e qu’il y aurait une sorte de droit international humanitaire relevant de la +responsabilitĂ© de protĂ©ger+. Mais ce n’est pas une notion gravĂ©e dans le droit international », souligne-t-il.

« ResponsabilitĂ© de protĂ©ger, droit d’ingĂ©rence: ce sont des concepts vides de toute notion de droit qui permettent de justifier l’emploi de la force en dehors de tout cadre de responsabilitĂ© », renchĂ©rit Françoise Saulnier de MSF.

« Ce qui est dangereux c’est que l’Occident, dĂ©jĂ engagĂ© en Syrie dans une guerre contre des acteurs non Ă©tatiques, est en train de prendre le risque d’une escalade vers un conflit international d’Etat Ă Etat, pour potentiellement retrouver une place Ă la table des nĂ©gociations » sur la rĂ©solution du conflit syrien, ajoute la magistrate.

« A force d’entorses Ă la lĂ©galitĂ© internationale, nous sommes en train de solder les acquis juridiques de la Seconde guerre mondiale », dĂ©plore-t-elle, en dĂ©nonçant une « diplomatie de la canonnière ».