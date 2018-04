Frappes en Syrie: Theresa May face Ã  une forte opposition politique

Les partis d’opposition britanniques et plusieurs ONG ont condamnĂ© samedi la dĂ©cision de Theresa May de mener une opĂ©ration en Syrie sans consulter le Parlement, rompant avec un usage en vigueur depuis l’intervention en Irak en 2003, qui a laissĂ© de profonds stigmates dans le pays.

« Le Royaume-Uni devrait jouer un rĂ´le de leader dans la recherche d’un cessez-le-feu dans ce conflit, et non recevoir des instructions de Washington », a rĂ©agi le leader de l’opposition, le travailliste Jeremy Corbyn.

Le fondement de l’action de la Royal Air Force, qui a mobilisĂ© quatre avions de combat pour tirer des missiles Storm Shadow, est selon M. Corbyn « lĂ©galement discutable », et la Première ministre conservatrice Theresa May aurait dĂ» « chercher l’approbation du Parlement ».

Formellement, Theresa May avait le pouvoir d’engager son pays dans une action militaire sans consulter le Parlement. Mais depuis l’engagement britannique en Irak, dĂ©cidĂ© en 2003, une pratique s’est Ă©tablie, consistant Ă soumettre les opĂ©rations militaires Ă l’Ă©tranger Ă un vote des dĂ©putĂ©s.

Mme May a annoncĂ© samedi qu’elle s’exprimerait lundi devant le Parlement, et a assurĂ© que ces frappes Ă©taient « lĂ©gales », son gouvernement publiant ensuite un document avalisant l’intervention d’un point de vue juridique.

« En vertu du droit international, le Royaume-Uni est autorisĂ©, Ă titre exceptionnel, Ă prendre des mesures pour soulager des souffrances humanitaires Ă©crasantes », affirme ce document. « La base lĂ©gale du recours Ă la force est l’intervention humanitaire ».

L’exĂ©cutif britannique assure avoir respectĂ© trois conditions nĂ©cessaires dans ce contexte: urgence, absence d’alternative, usage proportionnĂ© de la force.

Le Royaume-Uni reste hantĂ© par le dĂ©ploiement très controversĂ© de troupes en Irak en 2003, aux cĂ´tĂ©s des AmĂ©ricains, au motif de la prĂ©sence d’armes de destruction massive qui n’ont jamais Ă©tĂ© trouvĂ©es.

– Refus d’intervention en 2013 –

« Les bombes ne sauveront pas de vie et n’apporteront pas la paix », a martelĂ© M. Corbyn, un pacifiste convaincu. Et l’intervention militaire rend plus hypothĂ©tique la possibilitĂ© de dĂ©terminer les responsabilitĂ©s des crimes de guerre en Syrie, a-t-il dit.

Dans une lettre adressĂ©e Ă Theresa May, le leader du Labour a plaidĂ© pour une issue « diplomatique » afin de « dĂ©samorcer » les tensions.

Les formations d’opposition partagent largement ces critiques, ainsi que des acteurs de la sociĂ©tĂ© civile.

« Marcher dans le sillage d’un prĂ©sident amĂ©ricain imprĂ©visible ne peut remplacer un mandat de la chambre des Communes », a tancĂ© le leader du Parti libĂ©ral-dĂ©mocrate (centre), Vince Cable, rejoint sur ce point par Stewart McDonald, un porte-parole du Parti nationaliste Ă©cossais, troisième force politique au Parlement.

« La Première ministre aurait pu et aurait dĂ» rappeler le Parlement cette semaine », a jugĂ© Vince Cable.

Au sein du Parti conservateur en revanche, les dĂ©putĂ©s ont exprimĂ© leur soutien au gouvernement, Tom Tugendhat saluant par exemple la dĂ©cision « juste », bien que « triste », de la Première ministre.

– Appel Ă manifester –

En 2014 puis en 2015, les dĂ©putĂ©s avaient donnĂ© leur feu vert Ă la participation Ă des raids de la coalition internationale menĂ©e par les États-Unis contre le groupe jihadiste État islamique en Irak et en Syrie. Le Parlement s’Ă©tait cependant opposĂ© en 2013 Ă une action militaire contre le rĂ©gime de Bachar al-Assad.

Comme l’opposition, l’organisation Stop the war coalition a « condamnĂ© les attaques », estimant qu' »elles n’apporteront aux Syriens rien d’autre que davantage de misère et de destructions ».

Stop the war a appelé à des manifestations samedi à travers le Royaume-Uni et à une mobilisation lundi devant le parlement.

La Campagne pour le dĂ©sarmement nuclĂ©aire (CND) a elle exprimĂ© son dĂ©saccord avec une dĂ©cision prise « Ă l’encontre du droit international » et au « mĂ©pris » de l’opinion publique.

Selon un sondage YouGov réalisé auprès de 1.600 personnes et publié jeudi, 43% des Britanniques étaient contre des frappes aériennes en Syrie, seulement 22% y étant favorables.

Theresa May ne devrait toutefois guère pâtir des critiques, estime Peter Felstead, l’Ă©diteur du magazine spĂ©cialisĂ© Jane’s Defence Weekly.

« Attendre » une consultation du parlement aurait « potentiellement compromis l’efficacitĂ© des frappes », souligne-t-il dans une dĂ©claration Ă l’AFP. Pour Theresa May, cette opĂ©ration Ă©tait « la bonne chose Ă faire d’un point vue politique et opĂ©rationnel » assure-t-il.