Frappes occidentales contre la Syrie : Le Maroc dÃ©plore l’escalade militaire

Le Maroc dĂ©plore la dĂ©gradation de la situation au Moyen Orient, et notamment l’escalade militaire en Syrie après les frappes occidentales samedi contre ce pays, indique le ministère marocain des Affaires Ă©trangères et de la coopĂ©ration internationale.« Le Maroc, qui a toujours respectĂ© le droit international, ne peut que dĂ©noncer de la manière la plus claire, le recours aux armes chimiques, notamment contre des populations civils innocentes », souligne le MAECI, ajoutant que « les expĂ©riences du passĂ© nous ont enseignĂ© que les options militaires, y compris les frappes aĂ©riennes – aussi justifiĂ©es ou proportionnelles soient elles – ne font que compliquer les solutions politiques, aggraver les souffrances des victimes civiles et exacerber leur sentiment Ă l’Ă©gard de l’occident ».

« Le timing choisi pour cette escalade, Ă la veille d’Ă©chĂ©ances arabes importantes, et l’absence de consultations appropriĂ©es habituelles, risquent de susciter interrogations, incomprĂ©hensions et indignation au niveau des opinions publiques », relève un communiquĂ© du MAE.

De mĂŞme, souligne le ministère, la gestion Ă deux vitesses des conflits internationaux, recourant dans certains cas aux options militaires rapides et, dans d’autres cas, Ă un traitement et une lĂ©galitĂ© internationale imposĂ©s, ne ferait qu’attiser les tensions internationales.

« Le Royaume du Maroc considère que la solution Ă la crise syrienne ne peut ĂŞtre que politique, et espère que la raison va prĂ©valoir pour une sortie de la crise qui permette la prĂ©servation de l’unitĂ© nationale de ce pays, la dignitĂ© de ces populations et la lutte efficace contre l’intolĂ©rance, l’extrĂ©misme et le terrorisme », conclut la mĂŞme source.