Fraude et communales se partagent la une des journaux béninois

Les journaux béninois parus ce jeudi évoquent des cas de fraude à l’Ecole nationale supérieure des Sciences et Techniques agronomiques de Djougou et les préparatifs entrant dans le cadre des élections communales du 17 mai prochain.Le Télégramme dans sa parution titre ‘’Près de 10 millions de frais de scolarité détournés ». Le journal explique que les membres du gouvernement ont examiné le Rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité à l’Ecole nationale supérieure des Sciences et Techniques agronomiques de Djougou. Et il apparait que 8.498.000FCFA ont été détournés. Selon toujours le journal, les mis en cause procèdaient à la falsification de quittances de paiement des frais de formation à la banque et mettent la pression sur des étudiants pour les amener à leur remettre les fonds destinés au règlement des frais de formation.

L’Evènement Précis mentionne ‘’Le gouvernement sanctionne les auteurs de fraude ». A en croire le journal, les Ministres compétents ont été instruits, de mettre en débit les mis en cause, et de suivre la procédure judiciaire en cours.

Sur le plan politique, les journaux remarquent la non-participation de nombreux partis politiques aux communales de mai prochain.

Le Challenge révèle que ‘’L’opposition est vilement absente malgré les facilités du gouvernement ». Le journal dit ne pas comprendre l’attitude de certains partis politiques de l’opposition qui n’entendent pas participer au scrutin et se demande alors où se trouve leur idéal.

Alors que le Routier estime que c’est maintenant que ‘’L’opposition montre sa vraie face », Djakpata déduit que ‘’L’opposition n’a jamais voulu d’élection sous Talon ».

Fraternité estime plutôt que c’est ‘’La constitution des dossiers pour les communales qui constitue l’obstacle pour ces partis politiques ». Car explique le journal, compte tenu des exigences découlant de la réforme du système partisan, les partis politiques désireux de participer aux élections sont obligés d’avoir un personnel politique en qualité et en quantité.