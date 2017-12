Froid extrÃªme au Canada: festivitÃ©s annulÃ©es, remontÃ©es de ski fermÃ©es

Le froid extrĂŞme touchant une large partie du Canada a des consĂ©quences sur les loisirs pendant la pĂ©riode des fĂŞtes, avec l’annulation de concerts en plein air et des vacanciers invitĂ©s Ă quitter plus tĂ´t les stations de ski.

A Ottawa, oĂą il faisait -19 degrĂ©s Celsius Ă la mi-journĂ©e vendredi, les autoritĂ©s ont annoncĂ© l’annulation d’une partie des festivitĂ©s prĂ©vues dans la capitale fĂ©dĂ©rale en clĂ´ture d’une annĂ©e qui a marquĂ© le 150e anniversaire de la crĂ©ation de la ConfĂ©dĂ©ration canadienne.

« En raison d’un avertissement de froid extrĂŞme et pour des raisons de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques (…), la programmation extĂ©rieure de la Ville d’Ottawa, la programmation artistique des Ă©vĂ©nements de clĂ´ture de Canada 150 » ont Ă©tĂ© adaptĂ©es et modifiĂ©es, a indiquĂ© vendredi le ministère de la Culture dans un communiquĂ©.

Les animations des DJs Carl et Evana MĂĽren, Shub et de l’artiste hip-hop Kardinal Offishall ont Ă©tĂ© annulĂ©s, mais le feu d’artifice a Ă©tĂ© maintenu. Un tournoi de hockey a aussi Ă©tĂ© relocalisĂ© dans une patinoire intĂ©rieure.

Les services mĂ©tĂ©orologiques d’Environnement Canada ont maintenu vendredi des avertissements de froid extrĂŞme pour six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, QuĂ©bec) et pour le territoire du Yukon (nord-ouest du Canada).

C’est Ă Regina (Saskatchewan) et Ă Winnipeg (Manitoba) qu’ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es les tempĂ©ratures ressenties les plus basses avec respectivement -44 et -46 degrĂ©s Celsius.

La pluie verglaçante qui est tombĂ©e dans la nuit de jeudi Ă vendredi sur la VallĂ©e du Fraser en Colombie-Britannique a privĂ© 9.000 clients d’Ă©lectricitĂ©.

Au QuĂ©bec, la compagnie d’Ă©lectricitĂ© Hydro QuĂ©bec a demandĂ© Ă certaines stations de ski d’allĂ©ger leurs activitĂ©s afin de privilĂ©gier l’alimentation en Ă©lectricitĂ© des particuliers dont la demande a bondi.

La station du Mont Orford (est de Montréal) a réduit son amplitude horaire, tout comme la station de Bromont où plusieurs pistes et des remontées sont fermées.

« DĂ» aux conditions mĂ©tĂ©orologiques (…), par souci de sĂ©curitĂ© et Ă la demande d’Hydro-QuĂ©bec » d’abaisser la consommation d’Ă©lectricitĂ© nĂ©cessaire aux remontĂ©es mĂ©caniques, plusieurs pistes resteront fermĂ©es jusqu’au dĂ©but janvier et les horaires d’ouverture sont rĂ©duits, a annoncĂ© vendredi la station de Bromont.

L’Association des Stations de ski du QuĂ©bec incite toutefois les skieurs Ă se rendre dans de plus petites stations davantage protĂ©gĂ©es du froid. Il faisait en effet -14 degrĂ©s Ă Sutton, station quĂ©bĂ©coise proche de la frontière amĂ©ricaine mais -21 degrĂ©s Ă Mont-Tremblant, la station Ă la mode Ă deux heures au nord de MontrĂ©al.

