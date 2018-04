Fronde sociale, campagne cotonniÃ¨re et session parlementaire Ã  la une des quotidiens bÃ©ninois

La décrispation partielle de la tension sociale avec la levée de motion de grève de quelques centrales syndicales, la mise à dispositions des intrants pour la campagne cotonnière en cours et l’ouverture de la session parlementaire ordinaire de l’année 2018 sont les principaux sujets traités par les journaux béninois parus ce mardi.La où le Nation titre ‘’Réduction des jours de grève par l’Unamab, les magistrats ont repris service hier »,  Dynamisme Info va plus loin et arbore cette manchette : ‘’Dénouement de la crise dans le secteur public, Après le repli tactique de l’Unamab, trois centrales syndicales suspendent leur motion de grève ».

Le Potentiel, sous le titre ‘’Décrispation de la tension sociale au Bénin, Csa, Cgtb et Csub suspendent leur motion de grève », note que les centrales appellent enseignants et élèves à reprendre les cours ce jour. Même constat dans l’Actualité qui affirme : ‘’Levée conjointe de motion de grève, Csa- Bénin, Cgtb et Csub disent non à une année académique blanche ».

La Dépêche et la Nouvelle tribune concluent respectivement : ‘’Fronde sociale, Trois syndicats suspendent leur motion de grève et trois autres la maintiennent » et ‘’Fronde sociale, trois centrales syndicales font défection, Cstb, Cosi-Bénin et Unstb poursuivent la grève ».

‘’Première session ordinaire 2018 de l’Assemblée nationale, Les réformes électorales comme priorité », écrit en manchette La Nation qui révèle qu’une cinquante de dossiers sont à examiner durant cette session dont les réformes électorales en vue des législatives pacifiques en 2019.

Le Béninois Libéré, sous le titre ‘’Ouverture de la 1ère session ordinaire de l’année 2018, Gros succès : la griffe  du maître », précise  que 77 députés étaient présents et 3 présidents d’assemblée étrangers étaient à la cérémonie.

La Matin, pour sa part, titre ‘’Ancrage de la démocratie béninoise, Des présidents de Parlements félicitent Patrice Talon » là où L’Autre Vision affiche : ‘’Assemblée nationale, C’est parti pour la première session ordinaire de l’année ».

L’Autre Vision, sur un tout autre sujet, titre : ‘’Réception d’intrants pour la campagne cotonnière 2018-2019, La Sodeco proactive pour de nouveaux records ». Donnan dans le même créneau, L’Actualité arbore cette manchette : ‘’ Commande et réception à temps des intrants pour le compte de la campagne cotonnière 2018-2019 – Le professionnalisme de la Sodeco démontré ».

Le Potentiel, en ce qui le concerne, affiche cette vitrine : ‘’Campagne cotonnière 2018-2019 – Les intrants de bonne qualité réceptionnés pour les producteurs ».