Fru Ndi : « Il y a une marginalisation des anglophones, mais les enfants ne devraient pas commettre plus d’erreurs »

Libéré samedi 29 juin, Ni John Fru Ndi réitère sa position sur la crise dans le Nord-ouest et le Sud-ouest, à savoir l’existence d’un problème anglophone. Il appelle toutefois les ressortissants des deux régions à trouver à s’exprimer autrement que par la violence.

L’on en sait un peu plus sur les échanges qu’ont eus Ni John Fru Ndi et ses ravisseurs durant sa détention de vendredi à samedi. Les débats, explique le chairman, ont porté essentiellement sur la démission des Parlementaires du Social democratic front (SDF), le parti d’opposition dont il est le leader.

Telle avait été l’exigence des séparatistes lors du précédent enlèvement de Ni John Fru Ndi au mois d’avril dernier. Comme la première fois, Ni John Fru Ndi a répondu à cette demande par la négative.

« Ce que je peux vous dire c’est que j’irai à Yaoundé rencontrer mes députés et sénateurs ainsi que les maires que nous avons et nous nous assiérons pour discuter et examiner la meilleure façon de le faire, car vous ne pouvez pas simplement venir avec votre arme à feu et dire à Fru Ndi de sortir et de commencer à courir, non », a expliqué le chairman le lendemain de sa libération, le samedi 29 juin.

« Je maintiens toujours que le problème anglophone devrait être examiné ».

« Je maintiens toujours que les anglophones ont un problème. Je maintiens toujours que le problème anglophone devrait être examiné, je maintiens toujours qu’il y a une marginalisation anglophone, je maintiens toujours que les anglophones ont été pris pour acquis. Je maintiens toujours toutes ces choses et tout ce que nous avons dit au début des années 90. Mais les enfants, dans leurs efforts désespérés pour résoudre ce problème, ne devraient pas commettre plus de fautes ni commettre plus d’erreurs que ce à quoi nous sommes confrontés », a déclaré Ni John Fru Ndi.

Le principal opposant au président Paul Biya, dit avoir défendu cette même conviction devant ses ravisseurs qui lui reprochaient, entre autres, de ne pas leur rendre visite. « J’ai dit aux garçons : Oui, vous m’avez amené ici, en dehors des mauvais traitements que vos amis m’ont infligés en me traînant dehors, vous ne m’avez pas torturé, vous ne m’avez pas battu ; alors vous m’avez seulement amené dans votre cellule pour dire que vous avez capturé Fru Ndi. Si capturer Fru Ndi vous permet de résoudre vos problèmes, allez-y. S’il vous faut couper les doigts ou les mains de Fru Ndi pour résoudre votre problème, continuez. Mais je tiens à dire une chose que je crois toujours en une option démocratique, je crois toujours en l’état de droit, je crois toujours en la possibilité de laisser les gens choisir et prendre leurs propres mesures comme ils le souhaitent ».