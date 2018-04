Fusillades: nouvelle mobilisation lycÃ©enne au 19e anniversaire du massacre de Columbine

Des milliers de lycéens ont manifesté vendredi à travers les Etats-Unis pour marquer le 19e anniversaire de la fusillade de Columbine et relancer la mobilisation contre les armes à feu née de la tuerie de Parkland en février dernier.

Plus de 2.500 manifestations étaient prévues à travers le pays, 19 ans exactement après la fusillade du lycée Columbine à Littleton, dans le Colorado, où deux lycéens avaient tué 12 élèves et un professeur avant de se donner la mort.

Les manifestations ont coïncidé avec un nouvel incident: un lycéen de 17 ans du lycée Forest à Ocala, dans le centre de la Floride, a été blessé vendredi à la jambe par un ex-élève de 19 ans, selon la police locale. Le tireur a été interpellé et placé en détention.

A Washington, plusieurs centaines de lycéens se sont rassemblés près de la Maison Blanche, venus de la capitale fédérale et de sa région. A 10H00 (14H00 GMT), les étudiants ont respecté treize minutes de silence alors que les noms des victimes étaient égrainés au haut-parleur.

La tragĂ©die de Columbine « est terrible », a affirmĂ© Emma Corcoran, lycĂ©enne de 15 ans venue de Bethesda, estimant que « les choses ont empirĂ© ces dernières annĂ©es » alors que « les gens ne protestaient pas ».

« Cela doit changer (…) Chaque enfant espère un changement et mĂŞme si nous ne pouvons pas voter, nous voulons aider ».

A New York, quelques milliers de collĂ©giens et lycĂ©ens venus d’une vingtaine d’Ă©coles se sont retrouvĂ©s Ă Washington Square Park, aux cris de « Block the NRA » et autres slogans hostiles au puissant lobby des armes amĂ©ricain, opposĂ© aux restrictions sur les armes Ă feu rĂ©clamĂ©s par les lycĂ©ens.

A l’appel des organisateurs lycĂ©ens, beaucoup ont commencĂ© par s’allonger par terre, faisant les morts pour dĂ©noncer les victimes des fusillades.

« Depuis que je suis petite, j’entends parler de ces histoires (de fusillades) mais ça avait toujours semblĂ© assez distant. Cette annĂ©e, pour la première fois, cela semble très proche et entendre d’autres Ă©lèves en parler publiquement a Ă©tĂ© vraiment une source d’inspiration », a expliquĂ© Yana Gitelman.

– « Faire entendre nos voix » –

Cet anniversaire est venu redynamiser le mouvement lycĂ©en contre la prolifĂ©ration des armes nĂ© de la tuerie d’un lycĂ©e de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts dont une majoritĂ© d’adolescents.

Lancé par plusieurs élèves rescapés de la tuerie, le mouvement réclame des restrictions sur les armes à feu aux élus et appelle à voter contre ceux qui les refusent.

« Nous devons sortir et faire entendre nos voix », a dĂ©clarĂ© vendredi David Hogg, un des Ă©lèves de Parkland devenu un leader du mouvement. « C’est ce que font les Ă©tudiants qui manifestent, ou ceux qui restent Ă l’Ă©cole en rendant service. Tant que vous faites quelque chose et que vous votez, c’est ça qui compte ».

Depuis, les Ă©tudiants ont organisĂ© trois grandes mobilisations nationales. Plus de 1,5 million de personnes ont ainsi participĂ© le 24 mars Ă des centaines de rassemblements, dĂ©nonçant notamment l’attitude de l’administration Trump.

Cette manifestation avait reçu le soutien appuyé de plusieurs célébrités, dont George et Amal Clooney. Vendredi, une nouvelle initiative a été annoncée réunissant des acteurs comme Alec Baldwin, Ashley Judd, Alyssa Milano ou la fondatrice du mouvement #MeToo Tarana Burke, qui ont tous signé une lettre ouverte en forme de menace au président de la NRA.

« C’est fini le temps oĂą vous pouviez signer des chèques avec notre sang » dit la lettre. « On va s’occuper de votre argent. On va s’occuper de vos marionnettes. ET nous allons gagner ».

Les fusillades sont devenues un flĂ©au national, et beaucoup de lycĂ©ens disent ne plus se sentir en sĂ©curitĂ© Ă l’Ă©cole.

Après Columbine, les plus graves ont Ă©tĂ© la fusillade de Virginia Tech Ă Blacksburg (32 morts en 2007), et celle de l’Ă©cole primaire Sandy Hook Ă Newton (Connecticut) en 2012, oĂą un jeune a tuĂ© 26 personnes dont 20 enfants, avant de se suicider.