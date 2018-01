G5 sahel et politique interne au menu des quotidiens maliens

La rĂ©union des ministres et chefs d’Ă©tat-major des armĂ©es des 5 pays sahĂ©liens Ă Paris, Ă l’invitation de la ministre française des armĂ©es Florence Parly, et la virulente sortie du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keita, contre le chef de file de l’opposition font la une des quotidiens maliens parus mardi. Â

 ‘’Les opĂ©rations des six premiers mois de la coalition antiterroriste finalisĂ©es Ă Paris », titre l’IndĂ©pendant, d’aprĂšs qui aux 5 pays membres du G5 sahel et Ă la France se sont joints ‘’ 8 pays et trois institutions Ă savoir l’ONU, l’union africaine et l’union europĂ©enne ».

La rĂ©union de Paris, explique le journal, Ă©tait en quĂȘte d’une feuille de route. Ce fut fait, a-t-il soulignĂ© sans entrer dans les dĂ©tails.

Pour sa part, Le quotidien le RĂ©publicain, proche de l’opposition, affiche en manchette : ‘’DĂ©rive totalitaires au Mali : Le prĂ©sident Ibrahim Boubacar Keita IBK menace d’interrompre le budget du chef de file de l’opposition. »

Le journal rapporte une sortie du prĂ©sident Ibrahim Boubacar Keita lors de ces nombreuses cĂ©rĂ©monies de prĂ©sentations de vƓux Ă l’occasion du nouvel an. ‘’ On donne de l’argent au chef de file de l’opposition, mais il n’arrĂȘte pas de nous insulter, de dĂ©nigrer tout nos efforts. On n’a pas 500 millions Ă jeter par la fenĂȘtre. Ce que la loi a consacrĂ© peut ĂȘtre changĂ© par la loi », a  dĂ©clarĂ©Â IBK dans les colonnes du RĂ©publicain.

En commentaire de cette sortie, le journal Ă©crit : ‘’Cette nouvelle sortie ratĂ©e d’IBK a laissĂ© pantois beaucoup de Maliens: cet argent sert Ă quoi finalement ? Pour rĂ©duire en silence l’opposition ou pour qu’elle fasse correctement son travail ? »

Le quotidien le Pays aborde Ă©galement le sujet et rapporte ces dĂ©clarations, on ne peut plus claires, du prĂ©sident de la RĂ©publique : ‘’ J’ai donnĂ© 500 millions Ă l’opposition, mais elle passe le clair de son temps Ă m’insulter. Elle ne sert Ă rien. Comme c’est la loi qui l’autorise alors, on va revoir. Vous, sociĂ©tĂ© civile, ici prĂ©sente, mĂ©ritez d’ĂȘtre accompagnĂ©e au regard de votre contribution dans la stabilisation du Mali. »

Et pour montrer qu’il est dĂ©cidĂ© Ă ne pas se laisser faire, IBK a, selon le quotidien le Pays, dĂ©clarĂ© : ‘’ J’ai trop encaissĂ©, je me suis rĂ©veillĂ© et je vais sĂ©vir. »

Pendant ce temps, le quotidien Info-Matin, proche du Rassemblement Pour le Mali (pouvoir) informe qu’un groupe restreint de personnalitĂ©s influentes du parti a demandĂ© au prĂ©sident IBK de briguer un second mandat en juillet prochain. Jusque-lĂ le prĂ©sident n’a pas dit s’il Ă©tait candidat Ă sa propre succession.