Gabon: une opposition divisÃ©e s’engage dans les lÃ©gislatives

L’opposition gabonaise est divisĂ©e et ne cache plus ses divergences Ă l’approche des Ă©lections lĂ©gislatives, annoncĂ©es pour fin avril mais incertaines.

Le principal opposant Jean Ping, ancien candidat Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2016 dont il revendique toujours la victoire, « n’est pas opposĂ© » Ă la participation de l’opposition aux lĂ©gislatives Ă venir, affirme un de ses proches.

Mais « comment peut-il y aller, alors que ce sont les mĂŞmes institutions qui ont validĂ© son Ă©chec Ă l’Ă©lection de 2016 ? », s’interroge auprès de l’AFP Wilson-AndrĂ© Ndombet, enseignant Ă l’UniversitĂ© Omar Bongo de Libreville.

Ces lĂ©gislatives, dĂ©jĂ reportĂ©es deux fois, sont la première Ă©chĂ©ance politique majeure au Gabon depuis l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2016.

Mais sur ce scrutin plane le spectre des lĂ©gislatives de 2011, boycottĂ©es par l’opposition, qui avaient donnĂ© les pleins pouvoirs lĂ©gislatifs au parti au pouvoir, le Parti dĂ©mocratique gabonais (PDG) avec 114 sièges sur 120.

Un boycott « ne rĂ©duirait-il pas au silence tous ceux qui ont massivement apportĂ© leurs suffrages Ă Jean Ping ? », se demandait mercredi lors de sa dĂ©claration de candidature Alexandre Barro Chambrier, fervent soutien de Ping et prĂ©sident du nouveau parti Rassemblement HĂ©ritage et ModernitĂ© (RHM).

Nombre des soutiens de Ping ont ainsi annoncĂ© leur volontĂ© de participer. En plus d’Alexandre Barro Chambrier, deux autres poids lourds de l’opposition autour de Ping sont lancĂ©s dans la course: Zacharie Myboto du premier parti d’opposition l’Union nationale (UN), et Guy Nzouba-Ndama du parti Les DĂ©mocrates.

De fait, il n’y a plus de front uni de l’opposition, comme lors de l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2016 oĂą une grande partie des opposants s’Ă©taient rassemblĂ©s derrière la candidature de Jean Ping. Depuis, certains se sont rapprochĂ©s du pouvoir et ont glanĂ© des postes ministĂ©riels ou Ă responsabilitĂ©.

La presse gabonaise diffĂ©rencie ainsi l’opposition « radicale » – autour de Ping – de la « modĂ©rĂ©e », rassemblant ceux qui ont acceptĂ© de discuter avec le gouvernement lors du dialogue politique organisĂ© en mars 2017 par le pouvoir.

Parmi ces « faux opposants », selon l’opposition autour de Jean Ping, figurent d’anciens proches du candidat, comme Pierre-Claver Maganga Moussavou, devenu vice-prĂ©sident au gouvernement sous la bannière de l’opposition, ou encore RenĂ© N’Demezo Obiang, promu un temps prĂ©sident du Conseil Ă©conomique et social.

– LĂ©gislatives sans date –

Les divisions de l’opposition ont Ă©tĂ© flagrantes avec la mise en place du Centre gabonais des Ă©lections (CGE), chargĂ© de l’organisation des lĂ©gislatives, annoncĂ©es pour le 28 avril mais dont la date n’a pas Ă©tĂ© communiquĂ©e officiellement.

L’opposition devait dĂ©poser une liste unie pour 5 reprĂ©sentants au CGE. Vendredi, quatre rassemblements de l’opposition ont prĂ©sentĂ© quatre listes diffĂ©rentes, comprenant aussi l’opposition modĂ©rĂ©e.

Lundi, le ministère de l’IntĂ©rieur « a tranchĂ© », selon son porte-parole Jean-Eric Nziengui Mangala, en faveur de l’Ă©lection des membres d’une commission ad hoc chargĂ©e d’examiner les candidatures et ceux d’un collège spĂ©cial pour Ă©lire le prĂ©sident du CGE.

Le CGE, crĂ©Ă© en 2017 suite aux rĂ©solutions d’un « dialogue politique » boycottĂ© par une partie de l’opposition, devra ĂŞtre composĂ© de cinq reprĂ©sentants du pouvoir et cinq de l’opposition.

Sans ces reprĂ©sentants, l’organe ne pourra fixer la date des Ă©lections, qui devaient se tenir en 2016 et qui pourraient de fait ĂŞtre une nouvelle fois reportĂ©es, selon plusieurs observateurs.

Du cĂ´tĂ© du pouvoir en place, les candidats sont en ordre de bataille, selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du PDG, Eric Dodo Bounguendza, qui revendique 200.000 militants et « une dizaine » de partis alliĂ©s.

La politique du Gabon, pays pĂ©trolier de moins de 2 millions d’habitant, reste Ă ce jour très marquĂ©e par la crise politique ayant suivi l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2016.

Des violences inĂ©dites avaient eu lieu après la rĂ©Ă©lection d’Ali Bongo Ondimba, en raison de rĂ©sultats contestĂ©s par l’opposition et mis en doute par l’Union europĂ©enne et la Francophonie.

Jean Ping, tĂ©moin dans une affaire judiciaire, est interdit de sortie du territoire. Ses comptes bancaires sont gelĂ©s depuis novembre 2015 dans le cadre d’une autre affaire.