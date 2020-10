Premier Loto, en plus d’être une marque leader au Cameroun, est l’une des plus grandes d’Afrique ! Et il est désormais possible pour vous, de jouer au Loto 5/90 à votre aise

Gagnez des millions en jouant au Loto 5/90 de Premier Loto loto 5/90 i Premier Loto

Avez-vous déjà entendu parler du Loto 5/90 ? Si ce n’est pas encore le cas, il est temps pour vous de découvrir comment jouer aux jeux de Premier Loto Cameroun et de devenir le prochain gagnant !

Premier Loto, en plus d’être une marque leader au Cameroun, est l’une des plus grandes d’Afrique ! Et il est désormais possible pour vous, de jouer au Loto 5/90 à votre aise. Mais comment ? En plus de nos agences locales Premier Loto, nos jeux sont également disponibles en ligne.

Voyons maintenant comment vous pouvez acquérir vos tickets, jouer et trouver les résultats du Loto 5/90.

Comment jouer et gagner avec le Loto 5/90

Contrairement au Super 4 Jackpot, le Loto 5/90 offre neuf tirages par jour, donc plus de chance de jouer et de gagner ! Le coût du ticket est de 100F CFA et vous pouvez vous en procurer autant que vous le souhaitez pour chaque tirage. Les tickets sont disponibles auprès des agents Premier Loto ou sur notre site en ligne – vous pouvez vous inscrire ici.

Alors, comment gagner l’un des nombreux prix en espèces ? Commençons par le Loto Chance+. Choisissez entre trois et cinq numéros. Plus vous choisissez des numéros, plus le prix à remporter est conséquent ! Par exemple, si vous choisissez cinq numéros, et que ces numéros sont les cinq premiers numéros tirés, vous recevrez 200 000x votre mise ! Pour maximiser vos chances de gains, choisissez quatre numéros et obtenez 30 000x votre mise.

Avec le Loto Chance+, vous n’avez pas besoin d’avoir tous les numéros tirés pour être gagnant ! Cependant, les prix sont attribués si et seulement si deux numéros correspondent à ceux tirés, ce qui vous donne autant de chances de gagner !

Vous voulez encore plus de possibilités de gagner ! Alors essayez le Loto 5/90 – Double Chance + !

En quoi le Double Chance+ est-il différent du Loto Chance+ ? Comme son nom l’indique, vous avez encore une autre chance de gagner. Toutes les 90 boules seront tirées lors du tirage du Loto 5/90. Votre ticket Double Chance+ sera gagnant si vos numéros apparaissent en premier – ou en dernier ! Même si vos numéros n’apparaissent pas dès le premier coup – rien n’est encore perdu pour vous !

Où trouver les résultats du Loto 5/90

Quelle est la prochaine étape ? Pour savoir si vos numéros choisis apparaîtront dans ceux tirés, vous permettant de gagner l’un de nos prix en espèces, vous pourrez suivre chaque tirage depuis votre poste téléviseur.

Et si vous manquer les tirages, pas de soucis, il existe de nombreuses autres manières pour vous de consulter les résultats du Loto 5/90 et de voir si vous êtes un plausible gagnant ! Vous pouvez consulter les mises à jours des résultats sur notre page Facebook Premier Bet Cameroun, depuis notre site en ligne ou encore auprès de nos agents Premier Loto.

Avec Premier Loto, offrez-vous de multiples chances de gagner ! Alors qui aura les numéros chanceux ?

Jouez au Loto, gagnez des millions !