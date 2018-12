Gaïndé 2000 organise une formation sur le management à l’ère du digital

Gaïndé 2000, entreprise sénégalaise leader dans le domaine des TIC, organise, en partenariat avec l’École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC), une formation sur le management stratégique à l’ère du digital, a constaté APA.Démarrée lundi, cette formation qui regroupe des dirigeants d’entreprises, de hauts responsables d’administrations publiques et des managers d’entreprise se déroulera en quatre modules et abordera des thèmes tels que la « Création de valeur Client et transition numérique : les enjeux du E – commerce » et le « E – Management : les enjeux RH et organisationnels » .

Chaque module, d’une durée de trois jours, sera sanctionné par une attestation délivrée par HEC Paris et l’assiduité totale aux 12 jours du programme, sur 3 ans donnera lieu à un certificat HEC Paris.

Cette formation vise trois objectifs principaux : apporter aux participants l’état de l’art et les concepts qui sous-tendent les approches managériales actuelles, structurer avec les participants une réflexion approfondie sur les principaux enjeux du management des organisations du fait de la digitalisation des activités et challenger leurs expériences et leurs pratiques à partir des apports méthodologiques et des échanges avec les autres participants.