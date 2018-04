GaindÃ© Challenge : de Â« vraies entreprises en gestation Â» prÃ©sentÃ©es par les candidats (jury)

La quatrième édition du concours ‘’Gaindé Challenge Entreprendre », ouverte mardi à Dakar, a vécu sa première phase durant laquelle des candidats startupers ont présenté des projets « de vraies entreprises en gestation », ont confié à APA des initiateurs du concours.« J’ai vu aujourd’hui (non) pas des étudiants, mais de vraies entreprises en gestation qui me font croire aujourd’hui que Gaindé 2000 est dans la bonne démarche », a déclaré Mademba Mbow, directeur du Centre de développement informatique de Gaindé 2000.

Gaindé Challenge Entreprendre vise à pousser les jeunes sénégalais à mettre en valeur leurs aptitudes à créer leurs propres entreprises.

« Nous les challengeons dans un concours en 4 phases, et à terme les deux lauréats vont être accompagnés par Gaindé 2000 dans un incubateur pendant au moins une année. Ils sont pris en charge et accompagnés aussi bien techniquement que financièrement pour monter leur entreprise et bien démarrer », a expliqué M. Mbow.

Les candidats, a-t-il ajouté, sont invités à présenter leurs structures et leur composition, sans oublier de noter que le jury mesure aussi les compétences techniques, le leadership, la facilité de communication, la démarche et l’organisation des startups.

« Cet esprit entrepreneurial, on l’a vraiment senti dans le jury d’aujourd’hui. On a vu des étudiants qui en veulent. Et c’est exactement ça que Gaindé cherche à travers ce concours », a dit, pour sa part, Makhtar Diop, membre du jury startup Challenge 2018.

L’équipe d’INA, une SS2I (Société de services et d’ingénierie en informatique) candidate au concours, a vu également ses membres être bien dans leur peau à l’issue de cette première journée.

« Nous sommes une entreprise qui souhaite apporter tout notre savoir-faire à la population. Celle-ci est notre principale cible aussi bien (pour) les citadins que ceux qui sont dans les villages », a dit l’une des jeunes responsables du groupe qui comprend, entre autres, un développeur, un responsable marketing, un commercial et un directeur technique.

« On souhaite gagner ce concours et réaliser notre projet. Comme notre slogan le dit, on souhaite ‘’illuminer le futur, illuminer la vie de nos compatriotes » », a conclu la jeune candidate.

ODL/cat/APA