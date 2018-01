Cérémonie de présentation des Vœux de Nouvel An 2018 au Chef de l’Etat

Publié le 08.01.2018 à 13h24

Le prĂ©sident de la RĂ©publique, Paul BIYA, a reçu ce jeudi 04 janvier 2018, au Palais de l’UnitĂ©, les VƓux pour la nouvelle annĂ©e des membres du Corps diplomatique et ceux des membres des Corps constituĂ©s nationaux. Le doyen du corps diplomatique, Patrick Biffot, Ambassadeur du Gabon au Cameroun, a dans son discours de circonstance, dĂ©clarĂ© que le Cameroun peut compter sur la solidaritĂ© de la communautĂ© internationale dans la lutte contre le terrorisme, considĂ©rĂ© Ă juste titre comme un combat de tous. Paul BIYA a dans sa rĂ©ponse, effectuĂ© un bilan favorable  de la situation internationale aux plans, Ă©conomique, sĂ©curitaire, humanitaire, et environnemental. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a par la suite serrĂ© la main aux membres des Corps constituĂ©s nationaux, avec lesquels il a Ă©changĂ© plus tard, lors du bain de foule avec des personnalitĂ©s civiles et des officiers gĂ©nĂ©raux.